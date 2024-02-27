В Полтаве прогремели взрывы — соцсети пишут об ударе баллистикой

Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: соцсети

В Полтаве во вторник, 27 февраля, ночью раздались два взрыва. Город обстреливают с помощью баллистического вооружения.

Об этом сообщают соцсети.

По данным СМИ и соцсетей, в Полтаве были слышны взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"

Скриншот сообщения телеграмм-канала "Моя Полтава"

Общественный деятель Андрей Смолий сообщает об ударе баллистикой в Полтавской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Смолия

Сейчас в части областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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