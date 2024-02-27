В Полтаве прогремели взрывы — соцсети пишут об ударе баллистикой
27 февраля 2024 02:14
обновлено: 02:24
Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: соцсети
В Полтаве во вторник, 27 февраля, ночью раздались два взрыва. Город обстреливают с помощью баллистического вооружения.
Об этом сообщают соцсети.
По данным СМИ и соцсетей, в Полтаве были слышны взрывы.
Общественный деятель Андрей Смолий сообщает об ударе баллистикой в Полтавской области.
Сейчас в части областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.
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