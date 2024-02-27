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В Полтаве прогремели взрывы — соцсети пишут об ударе баллистикой

27 февраля 2024 02:14
обновлено: 02:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Полтаве прогремели взрывы — соцсети пишут об ударе баллистикой
Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: соцсети
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Полтаве во вторник, 27 февраля, ночью раздались два взрыва. Город обстреливают с помощью баллистического вооружения.

Об этом сообщают соцсети.

По данным СМИ и соцсетей, в Полтаве были слышны взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения телеграмм-канала "Моя Полтава"
Скриншот сообщения телеграмм-канала "Моя Полтава"

Общественный деятель Андрей Смолий сообщает об ударе баллистикой в Полтавской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Смолия
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Смолия

Сейчас в части областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.

Карта воздушной тревоги в Украине 27 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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