У Полтаві пролунали вибухи — соцмережі пишуть про удар балістикою

Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: соцмережі

У Полтаві в вівторок, 27 лютого, вночі пролунали вибухи. У місті оголошена небезпека застосування балістичного озброєння.

Інформацію про вибухи підтвердив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Вибухи в Полтаві зараз 27 лютого

За даними ЗМІ та соцмереж, у Полтаві було чути два вибухи. По місту вдарили балістичними ракетами.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"

Скриншот повідомлення щ телеграм-каналу "Моя Полтава"

Громадський діяч Андрій Смолій також повідомляє про удар балістикою на Полтавщині.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Андрія Смолія

Наразі в частині областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:45. Очільник місцевої ОВА Пронін заявив, що влучань на території Полтавської області не зафіксовано.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна

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