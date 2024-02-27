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У Полтаві пролунали вибухи — соцмережі пишуть про удар балістикою

27 лютого 2024 02:14
оновлено: 02:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Полтаві пролунали вибухи — соцмережі пишуть про удар балістикою
Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: соцмережі
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Полтаві в вівторок, 27 лютого, вночі пролунали вибухи. У місті оголошена небезпека застосування балістичного озброєння.

Інформацію про вибухи підтвердив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Вибухи в Полтаві зараз 27 лютого

За даними ЗМІ та соцмереж, у Полтаві було чути два вибухи. По місту вдарили балістичними ракетами.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"
Скриншот повідомлення щ телеграм-каналу "Моя Полтава"
Скриншот повідомлення щ телеграм-каналу "Моя Полтава"

Громадський діяч Андрій Смолій також повідомляє про удар балістикою на Полтавщині.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Андрія Смолія
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Андрія Смолія

Наразі в частині областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння.

Мапа повітряної тривоги в Україні 27 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:45. Очільник місцевої ОВА Пронін заявив, що влучань на території Полтавської області не зафіксовано.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна

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