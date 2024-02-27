У Полтаві пролунали вибухи — соцмережі пишуть про удар балістикою
У Полтаві в вівторок, 27 лютого, вночі пролунали вибухи. У місті оголошена небезпека застосування балістичного озброєння.
Інформацію про вибухи підтвердив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Вибухи в Полтаві зараз 27 лютого
За даними ЗМІ та соцмереж, у Полтаві було чути два вибухи. По місту вдарили балістичними ракетами.
Громадський діяч Андрій Смолій також повідомляє про удар балістикою на Полтавщині.
Наразі в частині областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння.
Оновлено 02:45. Очільник місцевої ОВА Пронін заявив, що влучань на території Полтавської області не зафіксовано.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!