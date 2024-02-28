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В сети появилось видео, как россияне ударили КАБами по ТЭС в Донецкой области

28 февраля 2024 23:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети появилось видео, как россияне ударили КАБами по ТЭС в Донецкой области
Удар окупантов по ТЭС в Донецкой области. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети появилось видео, как российские оккупанты ударили по тепловой электростанции в Курахово Донецкой области. Для очередной атаки враг использовал управляемые авиационные бомбы.

Видео было опубликовано в сети в среду, 28 февраля.

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На видео можно увидеть КАБ, которая попала по ТЭС в населенном пункте.

Известно, что российские оккупанты пытаются пробиться в город из Марьинки. Пользуясь преимуществом в воздухе, противник уничтожает инфраструктуру и дома.

На одном из видео указана дата обстрела — 22 февраля.

Напомним, 22 февраля армия РФ атаковала прифронтовую ТЭС. В результате обстрела были ранены шесть энергетиков.

А 16 февраля оккупанты также нанесли удар по ТЭС на прифронтовой территории. В результате обстрела было повреждено оборудование.

война
россияне
Украина
Донецкая область
обстрелы
оккупанты
ТЭС

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