В сети появилось видео, как россияне ударили КАБами по ТЭС в Донецкой области
В сети появилось видео, как российские оккупанты ударили по тепловой электростанции в Курахово Донецкой области. Для очередной атаки враг использовал управляемые авиационные бомбы.
Видео было опубликовано в сети в среду, 28 февраля.
Удар по ТЭС в Курахово
На видео можно увидеть КАБ, которая попала по ТЭС в населенном пункте.
Известно, что российские оккупанты пытаются пробиться в город из Марьинки. Пользуясь преимуществом в воздухе, противник уничтожает инфраструктуру и дома.
На одном из видео указана дата обстрела — 22 февраля.
Напомним, 22 февраля армия РФ атаковала прифронтовую ТЭС. В результате обстрела были ранены шесть энергетиков.
А 16 февраля оккупанты также нанесли удар по ТЭС на прифронтовой территории. В результате обстрела было повреждено оборудование.
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