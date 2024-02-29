Оккупанты 250 раз за сутки обстреляли Запорожскую область — какие разрушения

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 250 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В местные власти поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram в четверг, 29 февраля.

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Федоров рассказал, что за прошедшие сутки оккупанты били из авиации по Малиновке, Щербакам и Степовому. Еще 14 обстрелов совершили из реактивных систем залпового огня по Работино, а 48 беспилотниками атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Работино.

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Еще 185 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Малиновки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Приморского и других прифронтовых городов и сел", — сказал глава ОВА.

Он добавил, что за сутки поступило около 30 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Скриншот сообщения Ивана Федорова в Telegram

Напомним, за минувшие сутки россияне атаковали 19 населенных пунктов Херсонской области и областной центр. В результате обстрелов погиб один человек и повреждены десятки жилых домов.

Кроме того, захватчики КАБамы ударили по ТЭС в Донецкой области. В сети показали момент обстрела.