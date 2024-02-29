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На Херсонщині пролунали вибухи — в ОДА заявили про загиблих та поранених

29 лютого 2024 09:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Херсонщині пролунали вибухи — в ОДА заявили про загиблих та поранених
Наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: Олександр Прокудін / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські війська за добу атакували 19 населених пунктів Херсонщини та обласний центр. Внаслідок обстрілів пошкоджено 12 багатоповерхівок, 40 приватних житлових будинків та об'єкти критичної інфраструктури. Через черговий російський удар по регіону загинула одна людина та ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у Telegram в четвер, 29 лютого.

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Прокудін заявив, що окупанти за добу обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини, зокрема Львове, Нововоронцовку, Берислав, Томарине, Зміївку, Антонівку, Дніпровське, Понятівку, Станіслав, Садове, Михайлівку, Качкарівку, Новоберислав, Тягинку, Осокорівку, Одрадокам'янку, Ромашкове, Зимівник, Інгулець.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 40 приватних будинків", — зазначив голова ОДА.

Також руйнувань зазнали адміністративні будівлі, сільгосппідприємства, очисні споруди, господарські будівлі та цивільні авто.

Під прицілом окупантів опинився і Херсон. В місті є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та типографію. Також окупанти пошкодили гараж.

Внаслідок атаки загинула одна людина та ще двоє дістали поранення.

Скриншот допису Прокудіна
Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, 27 лютого у Херсоні пролунали потужні вибухи. Внаслідок обстрілу є загиблі, поранені, а також значні руйнування будівель.

Також цього дня російські загарбники обстріляли село Велетенське Херсонської області. В результаті влучання у житловий будинок загинула 82-річна жінка.

війна
Херсон
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Олександр Прокудін
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