У селі Велетенське на Херсонщині лунали вибухи — загинула літня жінка
Російські загарбники обстріляли село Велетенське, що на Херсонщині. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула 82-річна жінка.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у суботу, 27 лютого.
Окупанти обстріляли село Велетенське
"Близько 16:20 окупанти обстріляли населений пункт. Одне з влучань прийшлося по житловому будинку", — йдеться у повідомленні.
Прокудін додав, що від отриманих поранень на місці загинула 82-річна жінка. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблої.
Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.
Крім того, цієї ночі вибухи лунали у Полтаві. У місті було оголошено небезпеку застосування балістичного озброєння. Також було гучно на Хмельниччині.
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