У селі Велетенське на Херсонщині лунали вибухи — загинула літня жінка

Зруйнований обстрілом будинок. Фото ілюстративне: Херсонська ОВА

Російські загарбники обстріляли село Велетенське, що на Херсонщині. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула 82-річна жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у суботу, 27 лютого.

Повідомлення Херсонської ОВА про обстріл. Фото: скриншот

Окупанти обстріляли село Велетенське

"Близько 16:20 окупанти обстріляли населений пункт. Одне з влучань прийшлося по житловому будинку", — йдеться у повідомленні.

Прокудін додав, що від отриманих поранень на місці загинула 82-річна жінка. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблої.

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.

Крім того, цієї ночі вибухи лунали у Полтаві. У місті було оголошено небезпеку застосування балістичного озброєння. Також було гучно на Хмельниччині.