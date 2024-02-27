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У селі Велетенське на Херсонщині лунали вибухи — загинула літня жінка

27 лютого 2024 18:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У селі Велетенське на Херсонщині лунали вибухи — загинула літня жінка
Зруйнований обстрілом будинок. Фото ілюстративне: Херсонська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники обстріляли село Велетенське, що на Херсонщині. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула 82-річна жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у суботу, 27 лютого.

ОВА
Повідомлення Херсонської ОВА про обстріл. Фото: скриншот

Окупанти обстріляли село Велетенське

"Близько 16:20 окупанти обстріляли населений пункт. Одне з влучань прийшлося по житловому будинку", — йдеться у повідомленні.

Прокудін додав, що від отриманих поранень на місці загинула 82-річна жінка. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблої.

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби. 

Крім того, цієї ночі вибухи лунали у Полтаві. У місті було оголошено небезпеку застосування балістичного озброєння. Також було гучно на Хмельниччині.

війна
Херсон
Україна
обстріли
Олександр Прокудін

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