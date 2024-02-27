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В селе Велетенское в Херсонской области раздавались взрывы — погибла пожилая женщина

27 февраля 2024 18:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В селе Велетенское в Херсонской области раздавались взрывы — погибла пожилая женщина
Разрушенный обстрелом дом. Фото иллюстративное: Херсонская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики обстреляли село Велетенское на Херсонщине. В результате попадания в жилой дом погибла 82-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в субботу, 27 февраля.

ова
Сообщение Херсонской ОВА об обстреле. Фото: скриншот

Оккупанты обстреляли село Велетенское

"Около 16:20 оккупанты обстреляли населенный пункт. Одно из попаданий пришлось по жилому дому", — говорится в сообщении.

Прокудин добавил, что от полученных ранений на месте погибла 82-летняя женщина. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним, в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.

Кроме того, в эту ночь взрывы раздавались в Полтаве. В городе была объявлена опасность применения баллистического вооружения. Также было громко в Хмельнитчине.

война
Херсон
Украина
обстрелы
Александр Прокудин

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