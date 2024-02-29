На Херсонщине прогремели взрывы — в ОГА заявили о погибших и раненых

Последствия российского обстрела. Иллюстративное фото: Александр Прокудин / Telegram

Российские войска за сутки атаковали 19 населенных пунктов Херсонщины и областной центр. В результате обстрелов повреждены 12 многоэтажек, 40 частных жилых домов и объекты критической инфраструктуры. Из-за очередного российского удара по региону погиб один человек и еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в Telegram в четверг, 29 февраля.

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Прокудин заявил, что оккупанты за сутки обстреляли 19 населенных пунктов Херсонщины, в частности Львово, Нововоронцовку, Берислав, Томарино, Змиевку, Антоновку, Днепровское, Понятовку, Станислав, Садовое, Михайловку, Качкаровку, Новоберислав, Тягинку, Осокоровку, Отрадокаменку, Ромашковое, Зимовник, Ингулец.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе были повреждены 12 многоэтажек и 40 частных домов", — указал глава ОГА.

Также разрушениям подверглись административным здания, сельхозпредприятия, очистные сооружения, хозяйственные здания и гражданские авто.

Под прицелом оккупантов оказался и Херсон. В городе есть попадание в объект критической инфраструктуры, админздание и типографию. Также оккупанты повредили гараж.

В результате атаки погиб один человек и еще двое получили ранения.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, 27 февраля в Херсоне прогремели мощные взрывы. В результате обстрела есть погибшие, раненые, а также значительные разрушения зданий.

Также в этот день российские захватчики обстреляли село Велетенское Херсонской области. В результате попадания в жилой дом погибла 82-летняя женщина.