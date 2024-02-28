Вибухи у Херсоні 27 лютого - які руйнування

Наслідки обстрілу Херсона Фото архівне: AFP

Потужні вибухи пролунали в Херсоні та області минулої доби, 27 лютого. Внаслідок обстрілу є загиблі, поранені, а також значні руйнування.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу, 28 лютого.

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Прокудін розповів, що протягом останньої доби ворожі сили здійснили обстріли населених пунктів, включаючи Червоний Маяк, Осокорівку, Львове, Дудчани, Берислав, Саблуківку, Качкарівку, Токарівку, Іванівку, Михайлівку, Тягинку, Янтарне, Понятівку, Садове, Гаврилівку Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зеленівку та Херсон.

Внаслідок атаки на житлові райони пошкоджено 12 багатоквартирних будинків та 15 приватних осель.

У Херсоні зафіксовано удари по вантажному судну та зруйновано автомобілі. Обстріл також завдав шкоди для ферми та елеватора.

"Також ворог знову обстріляв Херсонщину з авіації. Поблизу селища Зеленівка випустив керовану авіабомбу. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє отримали поранення", — повідомив Прокудін.

Повідомлення Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, потужні вибухи пролунали у Запоріжжі. Гучні звуки чути було під час повітряної тривоги на відкритій ділянці місцевості між населеними пунктами.

Крім того, сильно гриміло на Дніпропетровщині. Росія обстрілювала Нікопольський район, є руйнування.