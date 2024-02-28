Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Вибухи на Херсоні — місцева влада повідомила про руйнування arrow

Вибухи на Херсоні — місцева влада повідомила про руйнування

28 лютого 2024 09:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибухи у Херсоні 27 лютого - які руйнування
Наслідки обстрілу Херсона Фото архівне: AFP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Потужні вибухи пролунали в Херсоні та області минулої доби, 27 лютого. Внаслідок обстрілу є загиблі, поранені, а також значні руйнування.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу, 28 лютого.

Читайте також:

Обстріли Херсона та області 27 лютого

Прокудін розповів, що протягом останньої доби ворожі сили здійснили обстріли населених пунктів, включаючи Червоний Маяк, Осокорівку, Львове, Дудчани, Берислав, Саблуківку, Качкарівку, Токарівку, Іванівку, Михайлівку, Тягинку, Янтарне, Понятівку, Садове, Гаврилівку Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зеленівку та Херсон.

Внаслідок атаки на житлові райони пошкоджено 12 багатоквартирних будинків та 15 приватних осель.

У Херсоні зафіксовано удари по вантажному судну та зруйновано автомобілі. Обстріл також завдав шкоди для ферми та елеватора.

"Також ворог знову обстріляв Херсонщину з авіації. Поблизу селища Зеленівка випустив керовану авіабомбу. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє отримали поранення", — повідомив Прокудін.

Херсон
Повідомлення Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, потужні вибухи пролунали у Запоріжжі. Гучні звуки чути було під час повітряної тривоги на відкритій ділянці місцевості між населеними пунктами.

Крім того, сильно гриміло на Дніпропетровщині. Росія обстрілювала Нікопольський район, є руйнування.

напад
Херсон
обстріли
окупанти
війна в Україні
Росія
жертви

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів