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Взрывы на Херсоне — местные власти сообщили о разрушениях

28 февраля 2024 09:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрывы в Херсоне 27 февраля - какие разрушения
Последствия обстрела Херсона. Фото архивное: AFP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Мощные взрывы прозвучали в Херсоне и области за прошедшие сутки, 27 февраля. В результате обстрела есть погибшие, раненые, а также значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в среду, 28 февраля.

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Прокудин рассказал, что в течение последних суток вражеские силы совершили обстрелы населенных пунктов, включая Красный Маяк, Осокоровку, Львове Дудчаны, Берислав, Саблуковку, Качкаровку, Токаревку, Ивановку, Михайловку, Тягинку, Янтарное, Понятовку, Садовое, Гавриловку, Огромное, Станислав, Ромашковое, Приднепровское, Антоновку, Зеленовку и Херсон.

В результате атаки на жилые районы, повреждено 12 многоквартирных домов и 15 частных жилищ.

В Херсоне зафиксированы удары по грузовому судну, а также были разрушены автомобили. Обстрелы также нанесли ущерб для фермы и элеватора.

"Также враг снова обстрелял Херсонщину из авиации. Вблизи поселка Зеленовка выпустил управляемую авиабомбу. Из-за российской агрессии один человека погиб, еще двое — получили ранения", — сообщил Прокудин.

Херсон
Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, мощные взрывы раздались в Запорожье. Громкие звуки были слышны во время воздушной тревоги на открытом участке местности между населенными пунктами.

Кроме того, сильно гремело в Днепропетровской области. Россия обстреливала Никопольский район, есть разрушения.

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