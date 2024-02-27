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В Запорожье раздался взрыв — в чем причина

27 февраля 2024 10:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Запорожье раздался взрыв — в чем причина
Дым поднимается в воздух в результате взрыва. Иллюстративное фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Взрыв в Запорожье раздался во вторник, 27 февраля. Громкие звуки были слышны во время воздушной тревоги на открытом участке местности между населенными пунктами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Взрыв в Запорожье 27 февраля

В Запорожье во время воздушной тревоги раздался громкий взрыв. Это произошло около 9:00 27 февраля. Звук разрыва слышали местные жители Запорожья и близлежащих населенных пунктов. По данным Федорова, взрыв произошел в воздухе на открытом участке местности. Пока информация о пострадавших или разрушениях в городе не поступала.

"Взрыв раздался в воздухе на открытом участке местности между населенными пунктами Запорожского района. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", — указал глава ОВА.

Скриншот сообщения Федорова
Скриншот поста Федорова

Напомним, 25 февраля в Запорожье раздался взрыв во время воздушной тревоги. Оккупанты ракетами ударили по селу Широкое.

Также 17 февраля захватчики нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела был поврежден один из важных инфраструктурных объектов города и произошел сбой в работе теплосетей.

война
взрыв
Запорожье
Украина
Иван Федоров
воздушная тревога

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