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У Запоріжжі пролунав вибух — у чому причина

27 лютого 2024 10:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Запоріжжі пролунав вибух — у чому причина
Дим здіймається в повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Вибух у Запоріжжі пролунав у вівторок, 27 лютого. Голосні звуки було чутно під час повітряної тривоги на відкритій ділянці місцевості між населеними пунктами.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Вибух у Запоріжжі 27 лютого

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав гучний вибух. Це сталося близько 09:00 27 лютого. Звук розриву чули місцеві мешканці Запоріжжя та прилеглих населених пунктів. За даними Федорова, вибух стався в повітрі на відкритій ділянці місцевості. Наразі інформація щодо постраждалих чи руйнувань в місті не надходила.

"Вибух пролунав в повітрі на відкритій ділянці місцевості між населеними пунктами Запорізького району. Інформація щодо руйнувань та потерпілих не надходила", — зазначив голова ОВА.

Скриншот допису Федорова
Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, 25 лютого у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Окупанти ракетами вдарили по селу Широке.

Також 17 лютого загарбники завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу було пошкоджено один із важливих інфраструктурних об'єктів міста і стався збій у роботі тепломереж.

війна
вибух
Запоріжжя
Україна
Іван Федоров
повітряна тривога

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