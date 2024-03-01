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На Запоріжжі лунали вибухи — є загиблі та поранені

1 березня 2024 09:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Запоріжжі лунали вибухи — є загиблі та поранені
Наслідки удару по Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти упродовж минулої доби завдали 200 ударів по Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки по Юльївці загинув один чоловік, ще одна жінка отримала поранення. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у п'ятницю, 1 березня. 

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Федоров розповів, що впродовж доби  росіяни завдали 200 ударів по 11 населених пунктах регіону. Так, через обстріли села Юльївці від отриманих травм загинув 71-річний чоловік, 68-річна жінка отримала поранення. 

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Наслідки удару по Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Крім того, 130 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Приютного, Малинівки, Малої Токмачки, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл. 

"Окупанти також завдали чотири ракетні удари по Юльївці, атакували 52 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине, здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, вгатили 9 авіаснарядами по Левадному, Малій Токмачці, Роботиному й Новоданилівці", — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Він додав, що за цей час надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Скриншот допису Івана Федорова в Telegram

Нагадаємо, військовий ЗСУ з 47-ї бригади Микола Мельник розповів, що наразі окупаційна армія в Запорізькій області намагається відбити Роботине. Однак, якщо ЗСУ зможуть вибудувати багатоешелонову оборону, боротьба за село може затягнутися дуже надовго. 

Додамо, Новини.LIVE розповіли, як живуть люди у прифронтовому Оріхові Запорізької області. Цей населений пункт практично щодня потерпає від російських обстрілів.

росіяни
Запорізька область
обстріли
війна в Україні
ракетний удар

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