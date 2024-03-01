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В Запорожской области раздавались взрывы — есть погибшие и раненые

1 марта 2024 09:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Запорожской области раздавались взрывы — есть погибшие и раненые
Последствия удара по Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 200 ударов по Запорожской области. В результате вражеской атаки по Юльевке погиб один мужчина, еще одна женщина получила ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в пятницу, 1 марта.

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Федоров рассказал, что за сутки россияне нанесли 200 ударов по 11 населенным пунктам региона. Так, из-за обстрелов Юльевки от полученных травм погиб 71-летний мужчина, 68-летняя женщина получила ранения.

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Последствия удара по Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кроме того, 130 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Приютного, Малиновки, Малой Токмачки, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

"Оккупанты также нанесли четыре ракетных удара по Юльевке, атаковали 52 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Работино, совершили 5 РСЗО-обстрелов Работино, ударили 9 авиаснарядами по Левадному, Малой Токмачке, Работино и Новоданиловке", — говорится в сообщении главы ОВА.

Он добавил, что за это время поступило 27 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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Скриншот сообщения Ивана Федорова в Telegram

Напомним, военный ВСУ из 47-й бригады Николай Мельник рассказал, что в настоящее время оккупационная армия в Запорожской области пытается отбить Работино. Однако если ВСУ смогут выстроить многоэшелоновую оборону, борьба за село может затянуться очень надолго.

Также Новини.LIVE рассказали, как живут люди в прифронтовом Орехове Запорожской области. Этот населенный пункт практически ежедневно подвергается российским обстрелам.

россияне
Запорожская область
обстрелы
война в Украине
ракетный удар

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