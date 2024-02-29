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Окупанти обстріляли Херсонщину — вбили 35-річного чоловіка

29 лютого 2024 11:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли Херсонщину — вбили 35-річного чоловіка
Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/phogovua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська армія у четвер, 29 лютого, атакувала житлові будинки у  Херсонському районі. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 35-річний чоловік. Прокуратура розпочала досудове розслідування. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури

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Правоохоронці розповіли, що вранці 29 лютого окупанти обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району. Під ворожий вогонь потрапило село Понятівка, де від російської агресії загинув 35-річний чоловік.

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Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/phogovua
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Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/phogovua

Крім того, пошкоджень зазнали житлові будинки та господарські споруди. 

Так, у прокуратурі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", — наголосили в прокуратурі.

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Скриншот допису прокуратури в Telegram

Нагадаємо, за минулу добу росіяни атакували 19 населених пунктів Херсонщини та обласний центр. Внаслідок обстрілів загинула одна людина та пошкоджено десятки житлових будинків. 

Крім того, потужні вибухи у Херсоні пролунали 27 лютого. Внаслідок обстрілу є загиблі, поранені, а також значні руйнування будівель.

росіяни
обстріли
Херсонська область
війна в Україні
загиблі

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