Окупанти обстріляли Херсонщину — вбили 35-річного чоловіка
Російська армія у четвер, 29 лютого, атакувала житлові будинки у Херсонському районі. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 35-річний чоловік. Прокуратура розпочала досудове розслідування.
Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
Наслідки обстрілу Херсонської області 29 лютого
Правоохоронці розповіли, що вранці 29 лютого окупанти обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району. Під ворожий вогонь потрапило село Понятівка, де від російської агресії загинув 35-річний чоловік.
Крім того, пошкоджень зазнали житлові будинки та господарські споруди.
Так, у прокуратурі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", — наголосили в прокуратурі.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни атакували 19 населених пунктів Херсонщини та обласний центр. Внаслідок обстрілів загинула одна людина та пошкоджено десятки житлових будинків.
Крім того, потужні вибухи у Херсоні пролунали 27 лютого. Внаслідок обстрілу є загиблі, поранені, а також значні руйнування будівель.
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