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Оккупанты обстреляли Херсонщину — убили 35-летнего мужчину

29 февраля 2024 11:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли Херсонщину — убили 35-летнего мужчину
Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/phogovua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российская армия в четверг, 29 февраля, атаковала жилые дома в Херсонском районе. В результате вражеского обстрела погиб 35-летний мужчина. Прокуратура начала досудебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

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Последствия обстрела Херсонской области 29 февраля

Правоохранители рассказали, что утром 29 февраля оккупанты обстреляли Дарьевскую громаду Херсонского района. Под вражеский огонь попало село Понятовка, где от российской агрессии погиб 35-летний мужчина.

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Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/phogovua
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Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/phogovua

Кроме того, повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.

Так, в прокуратуре начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, в сочетании с умышленным убийством.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — подчеркнули в прокуратуре.

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Скриншот сообщения прокуратуры в Telegram

Напомним, за минувшие сутки россияне атаковали 19 населенных пунктов Херсонской области и областной центр. В результате обстрелов погиб один человек и повреждены десятки жилых домов.

Кроме того, мощные взрывы в Херсоне прогремели 27 февраля. В результате обстрела есть погибшие, раненые, а также значительные разрушения зданий.

россияне
обстрелы
Херсонская область
война в Украине
погибшие

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