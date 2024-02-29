Оккупанты обстреляли Херсонщину — убили 35-летнего мужчину
Российская армия в четверг, 29 февраля, атаковала жилые дома в Херсонском районе. В результате вражеского обстрела погиб 35-летний мужчина. Прокуратура начала досудебное расследование.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.
Последствия обстрела Херсонской области 29 февраля
Правоохранители рассказали, что утром 29 февраля оккупанты обстреляли Дарьевскую громаду Херсонского района. Под вражеский огонь попало село Понятовка, где от российской агрессии погиб 35-летний мужчина.
Кроме того, повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.
Так, в прокуратуре начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, в сочетании с умышленным убийством.
"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — подчеркнули в прокуратуре.
Напомним, за минувшие сутки россияне атаковали 19 населенных пунктов Херсонской области и областной центр. В результате обстрелов погиб один человек и повреждены десятки жилых домов.
Кроме того, мощные взрывы в Херсоне прогремели 27 февраля. В результате обстрела есть погибшие, раненые, а также значительные разрушения зданий.
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