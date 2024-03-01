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Армия РФ атаковала ракетами Днепропетровскую область — есть попадания

1 марта 2024 18:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Армия РФ атаковала ракетами Днепропетровскую область — есть попадания
Ракета в небе. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область в пятницу, 1 марта. Зафиксировано попадание вражеской ракеты.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"В обед защитники сбили над Криворожьем крылатую ракету. Было и попадание", — рассказал Лысак.

По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.

К тому же в течение дня захватчики трижды атаковали дронами-камикадзе Никопольщину. Все беспилотники враг направил на районный центр. Лысак добавил, что последствия уточняются.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты за прошедшие сутки нанесли 200 ударов по Запорожской области. В результате вражеской атаки по Юльевке погиб один мужчина, еще одна женщина получила ранения.

Также 29 февраля армия РФ атаковала жилые дома в Херсонском районе. В результате вражеского обстрела погиб 35-летний мужчина. Прокуратура начала досудебное расследование.

война
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
ракеты

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