Воздушная тревога сейчас 13 марта — ВС объявили ракетную опасность в трех областях

Воздушные силы объявили ракетную опасность в трех областях — распространяется тревога
Воздушная тревога в Украине сейчас, 13 марта, охватила восточные области, в том числе Харьковскую, Донецкую и Днепропетровскую. Это связана с опасностью ракетного удара. Также украинцев предупреждают о пусках авиационных бомб в Донецкой области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога сейчас 13 марта
По информации украинских военных, в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой области ракетная опасность.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области", — отметили Воздушные силы.
Таким образом, "покраснели" восточные области страны.
Напомним, что ночью 13 марта были слышны взрывы в Сумах. Воздушные силы сообщали об атаке "шахедов" на город.
Также мы писали, что в результате дроновой атаки России на Сумы обнаружили попадание в многоквартирный жилой дом. На месте работают аварийно-спасательные службы. В ОВА показали последствия прилета.
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