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Воздушные силы объявили ракетную опасность в трех областях — распространяется тревога

13 марта 2024 04:08
обновлено: 04:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 13 марта — ВС объявили ракетную опасность в трех областях
Ракета взлетает в пасмурное небо. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 13 марта, охватила восточные области, в том числе Харьковскую, Донецкую и Днепропетровскую. Это связана с опасностью ракетного удара. Также украинцев предупреждают о пусках авиационных бомб в Донецкой области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога сейчас 13 марта

По информации украинских военных, в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой области ракетная опасность.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области", — отметили Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, "покраснели" восточные области страны.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 13 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью 13 марта были слышны взрывы в Сумах. Воздушные силы сообщали об атаке "шахедов" на город.

Также мы писали, что в результате дроновой атаки России на Сумы обнаружили попадание в многоквартирный жилой дом. На месте работают аварийно-спасательные службы. В ОВА показали последствия прилета.

обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
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