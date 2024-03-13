Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow У Сумах гримлять вибухи — соцмережі заявляють про атаку "шахедів" arrow

У Сумах гримлять вибухи — соцмережі заявляють про атаку "шахедів"

13 березня 2024 01:39
оновлено: 02:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Сумах зараз 13 березня — соцмережі пишуть про атаку БпЛА
Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Сумах зараз 13 березня пролунали під час повітряної тривоги в області, що оголошена через загрозу ударних БпЛА. Було щонайменше два вибухи, до міста наближалися "шахеди".

Про це повідомляють соцмережі. 

Читайте також:

Вибухи в Сумах 13 березня

За даними "Суспільного", у Сумах лунають вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"

Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про атаку "шахедів" на місто. За його словами, було щонайменше два вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Перед цим Повітряні сили оголосили про повітряну тривогу в Сумській області та попередили про наближення ворожих безпілотників в бік міста.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 13 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування