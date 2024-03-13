Вибухи в Сумах зараз 13 березня — соцмережі пишуть про атаку БпЛА

Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Сумах зараз 13 березня пролунали під час повітряної тривоги в області, що оголошена через загрозу ударних БпЛА. Було щонайменше два вибухи, до міста наближалися "шахеди".

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Сумах 13 березня

За даними "Суспільного", у Сумах лунають вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"

Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про атаку "шахедів" на місто. За його словами, було щонайменше два вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Перед цим Повітряні сили оголосили про повітряну тривогу в Сумській області та попередили про наближення ворожих безпілотників в бік міста.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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