Вибухи в Сумах зараз 13 березня — соцмережі пишуть про атаку БпЛА

У Сумах гримлять вибухи — соцмережі заявляють про атаку "шахедів"
13 березня 2024 01:39
оновлено: 02:53
Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Сумах зараз 13 березня пролунали під час повітряної тривоги в області, що оголошена через загрозу ударних БпЛА. Було щонайменше два вибухи, до міста наближалися "шахеди".
Про це повідомляють соцмережі.
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Вибухи в Сумах 13 березня
За даними "Суспільного", у Сумах лунають вибухи.
Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про атаку "шахедів" на місто. За його словами, було щонайменше два вибухи.
Перед цим Повітряні сили оголосили про повітряну тривогу в Сумській області та попередили про наближення ворожих безпілотників в бік міста.
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