Вибухи в Сумах зараз 13 березня — соцмережі пишуть про атаку БпЛА

В Сумах гремят взрывы - соцсети заявляют об атаке "шахедов"
13 марта 2024 01:39
обновлено: 02:02
Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Сумах сейчас 13 марта раздались во время воздушной тревоги в области, объявленной из-за угрозы ударных БПЛА. Было по меньшей мере два взрыва, к городу приближались "шахеды".
Об этом сообщают соцсети.
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Взрывы в Сумах 13 марта
По данным "Общественного", в Сумах раздаются взрывы.
Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает об атаке "шахедов" на город. По его словам, было по меньшей мере два взрыва.
Перед этим воздушные силы объявили о воздушной тревоге в Сумской области и предупредили о приближении вражеских беспилотников в сторону города.
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