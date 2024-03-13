Вибухи в Сумах зараз 13 березня — соцмережі пишуть про атаку БпЛА

Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Сумах сейчас 13 марта раздались во время воздушной тревоги в области, объявленной из-за угрозы ударных БПЛА. Было по меньшей мере два взрыва, к городу приближались "шахеды".

Об этом сообщают соцсети.

Читайте также:

Взрывы в Сумах 13 марта

По данным "Общественного", в Сумах раздаются взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"

Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает об атаке "шахедов" на город. По его словам, было по меньшей мере два взрыва.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Перед этим воздушные силы объявили о воздушной тревоге в Сумской области и предупредили о приближении вражеских беспилотников в сторону города.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...