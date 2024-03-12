Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow У Харкові пролунали потужні вибухи arrow

У Харкові пролунали потужні вибухи

12 березня 2024 15:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Харкові пролунали потужні вибухи
Вибух у небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У низці областей України лунає повітряна тривога через загрозу балістичного обстрілу. Під час цього, зокрема, у Харкові та передмісті пролунали потужні вибухи. 

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

Читайте також:

Вибухи у Харкові

15:06. У Харкові пролунав перший потужний вибух. 

null
Інформація про вибух у Харкові. Фото: скриншот

15:08. Пролунав другий вибух, але, ймовірно, за межами міста. 

null
Інформація про вибух у Харкові. Фото: скриншот

Мапа тривог

15:07. Повітряні сили ЗСУ оголосили повітряну тривогу у деяких областях України. Вона пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння. 

null
Інформація про повітряну тривогу. Фото: скриншот

15:18. Повітряна тривога лунає у восьми областях.  

null
Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, від початку поточної доби в Україні три рази лунала масштабна повітряна тривога. Перша з них пролунала уночі, тоді стало відомо про ворожу атаку безпілотників. 

Під час нічного обстрілу ворог випустив по українських містах дрони та ракету Х-59. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дев'ять повітряних цілей.

війна
Харків
вибух
росіяни
обстріли
окупанти
ракета
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше