У Харкові пролунали потужні вибухи
У низці областей України лунає повітряна тривога через загрозу балістичного обстрілу. Під час цього, зокрема, у Харкові та передмісті пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.
Вибухи у Харкові
15:06. У Харкові пролунав перший потужний вибух.
15:08. Пролунав другий вибух, але, ймовірно, за межами міста.
Мапа тривог
15:07. Повітряні сили ЗСУ оголосили повітряну тривогу у деяких областях України. Вона пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.
15:18. Повітряна тривога лунає у восьми областях.
Нагадаємо, від початку поточної доби в Україні три рази лунала масштабна повітряна тривога. Перша з них пролунала уночі, тоді стало відомо про ворожу атаку безпілотників.
Під час нічного обстрілу ворог випустив по українських містах дрони та ракету Х-59. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дев'ять повітряних цілей.
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