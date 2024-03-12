У Харкові пролунали потужні вибухи

Вибух у небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У низці областей України лунає повітряна тривога через загрозу балістичного обстрілу. Під час цього, зокрема, у Харкові та передмісті пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

Читайте також:

Вибухи у Харкові

15:06. У Харкові пролунав перший потужний вибух.

Інформація про вибух у Харкові. Фото: скриншот

15:08. Пролунав другий вибух, але, ймовірно, за межами міста.

Інформація про вибух у Харкові. Фото: скриншот

Мапа тривог

15:07. Повітряні сили ЗСУ оголосили повітряну тривогу у деяких областях України. Вона пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Інформація про повітряну тривогу. Фото: скриншот

15:18. Повітряна тривога лунає у восьми областях.

Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, від початку поточної доби в Україні три рази лунала масштабна повітряна тривога. Перша з них пролунала уночі, тоді стало відомо про ворожу атаку безпілотників.

Під час нічного обстрілу ворог випустив по українських містах дрони та ракету Х-59. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дев'ять повітряних цілей.