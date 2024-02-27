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Движение сопротивления подорвало штаб партии Путина в Новой Каховке

27 февраля 2024 17:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Движение сопротивления подорвало штаб партии Путина в Новой Каховке
Штаб партии Путина в Новой Каховке. Фото: ЦНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Новой Каховке Херсонской области прозвучали утром, 27 февраля. Силы сопротивления подорвали офис партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия".

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Взрывы в штабе партии Путина в Новой Каховке

В ЦНС отметили, что движение сопротивления остановило фейковый "избирательный" процесс во временно захваченном городе.

Штаб партии Путина в Новой Каховке
Штаб партии Путина в Новой Каховке. Фото: ЦНС

Сейчас оккупанты пытаются скрыть факт присутствия сил сопротивления оккупации на ВОТ. Следовательно, враг заявляет о "мифических БпЛА", якобы ударивших по объектам, однако эта информация не соответствует действительности.

"Центр национального сопротивления призывает граждан Украины не участвовать в пропагандистской постановке Кремля под названием "выборы". В то же время Движение сопротивления отмечает, что каждый коллаборант, который помогает организовывать "избирательный процесс", понесет ответственность за свои действия", — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Скадовске продолжается активная пропагандистская кампания до выборов президента России. Чтобы как можно больше людей проголосовали, так называемые местные власти даже позволили делать это с украинским паспортом.

Также в Бердянске подготовка к так называемым выборам президента России набирает обороты. Россияне активно снимают открытие избирательных участков для своих СМИ, а на самом деле планируют собирать голоса по домам людей.

владимир путин
выборы
Украина
Херсонская область
оккупанты
оккупация
Новая Каховка

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