Рух опору підірвав штаб партії Путіна в Новій Каховці

Штаб партії Путіна в Новій Каховці. Фото: ЦНС

Вибухи у Новій Каховці Херсонської області пролунали зранку, 27 лютого. Сили руху опору підірвали офіс партії російського диктатора Володимира Путіна "Єдина Росія".

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Вибухи в штабі партії Путіна в Новій Каховці

У ЦНС зазначили, що рух опору зупинив фейковий "виборчий" процес в тимчасово захопленому місті.

Штаб партії Путіна в Новій Каховці. Фото: ЦНС

Наразі окупанти намагаються приховати факт присутності сил спротиву окупації на ТОТ. Відтак ворог заявляє про "міфічні БпЛА", які нібито вдарили по об’єктах, однак ця інформація не відповідає дійсності.

"Центр національного спротиву закликає громадян України не брати участь у пропагандистській постановці Кремля під назвою "вибори". Водночас Рух опору зауважує, що кожен колаборант, який допомагає організовувати "виборчий процес", понесе відповідальність за свої дії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Скадовську триває активна пропагандистська кампанія до виборів президента Росії. Щоб якомога більше людей проголосували, так звана місцева влада навіть дозволила робити це з українським паспортом.

Також у Бердянську підготовка до так званих виборів президента Росії набирає обертів. Росіяни активно знімають відкриття виборчих дільниць для своїх ЗМІ, а насправді планують збирати голоси здебільшого по будинках людей.