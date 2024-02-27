Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Рух опору підірвав штаб партії Путіна в Новій Каховці arrow

Рух опору підірвав штаб партії Путіна в Новій Каховці

27 лютого 2024 17:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рух опору підірвав штаб партії Путіна в Новій Каховці
Штаб партії Путіна в Новій Каховці. Фото: ЦНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи у Новій Каховці Херсонської області пролунали зранку, 27 лютого. Сили руху опору підірвали офіс партії російського диктатора Володимира Путіна "Єдина Росія". 

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Вибухи в штабі партії Путіна в Новій Каховці

У ЦНС зазначили, що рух опору зупинив фейковий "виборчий" процес в тимчасово захопленому місті.

Штаб партії Путіна в Новій Каховці
Штаб партії Путіна в Новій Каховці. Фото: ЦНС

Наразі окупанти намагаються приховати факт присутності сил спротиву окупації на ТОТ. Відтак ворог заявляє про "міфічні БпЛА", які нібито вдарили по об’єктах, однак ця інформація не відповідає дійсності.

"Центр національного спротиву закликає громадян України не брати участь у пропагандистській постановці Кремля під назвою "вибори". Водночас Рух опору зауважує, що кожен колаборант, який допомагає організовувати "виборчий процес", понесе відповідальність за свої дії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Скадовську триває активна пропагандистська кампанія до виборів президента Росії. Щоб якомога більше людей проголосували, так звана місцева влада навіть дозволила робити це з українським паспортом.

Також у Бердянську підготовка до так званих виборів президента Росії набирає обертів. Росіяни активно знімають відкриття виборчих дільниць для своїх ЗМІ, а насправді планують збирати голоси здебільшого по будинках людей. 

володимир путін
вибори
Україна
Херсонська область
окупанти
окупація
Нова Каховка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі