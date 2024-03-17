СБУ атаковала еще один НПЗ в России — детали

Служба безопасности Украины. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций осуществили атаку против нефтеперерабатывающего завода в Славянске. В результате атаки, на НПЗ начался сильный пожар.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в воскресенье, 17 марта.

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"Этой ночью СБУ совместно с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами еще один НПЗ — Славянский. Уже можно говорить об успешном результате — зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью", — отметил источник в СБУ.

Собеседник добавляет, что Служба продолжает реализовывать стратегию на подрыв экономического потенциала России и уменьшение потока нефтяных долларов, которые враг направляет на войну.

В общей сложности дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.

Напомним, в Самарской области (Россия) произошла серия атак на два нефтеперерабатывающих завода, в результате которых был серьезно поврежден Сызранский НПЗ.

Кроме того, атаки на российские НПЗ нанесли стране серьезный ущерб. Было повреждено до 12% нефтеперерабатывающих мощностей в России. Кроме того, атаки на российские НПЗ вызвали рост цен на нефть.