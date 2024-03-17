СБУ атакувала ще один НПЗ у Росії — деталі

Служба безпеки України. Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно із Силами спеціальних операцій здійснили атаку проти нафтопереробного заводу у Слов'янську. Внаслідок атаки, на НПЗ почалася сильна пожежа.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE у неділю, 17 березня.

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"Цієї ночі СБУ спільно з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали дронами ще один НПЗ — Словʼянський. Вже можна говорити про успішний результат — зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", — зазначило джерело в СБУ.

Співрозмовник додає, що Служба продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу РФ і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну.

Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів в Росії.

Нагадаємо, в Самарській області (Росія) відбулася серія атак на два нафтопереробні заводи, внаслідок яких було серйозно пошкоджено Сизранський НПЗ.

Крім того, атаки на російські НПЗ завдали країні серйозної шкоди . Було пошкоджено до 12% нафтопереробних потужностей у Росії. Крім того, атаки на російські НПЗ спричинили зростання цін на нафту.