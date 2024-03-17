Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow СБУ атакувала ще один НПЗ у Росії — деталі arrow

СБУ атакувала ще один НПЗ у Росії — деталі

17 березня 2024 11:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ атакувала ще один НПЗ у Росії — деталі
Служба безпеки України. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України спільно із Силами спеціальних операцій здійснили атаку проти нафтопереробного заводу у Слов'янську. Внаслідок атаки, на НПЗ почалася сильна пожежа.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE у неділю, 17 березня.

Читайте також:

Атака ЗСУ з НПЗ РФ

"Цієї ночі СБУ спільно з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали дронами ще один НПЗ — Словʼянський.  Вже можна говорити про успішний результат — зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", — зазначило джерело в СБУ.

Співрозмовник додає, що Служба продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу РФ і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну. 

Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів в Росії.

Нагадаємо, в Самарській області (Росія) відбулася серія атак на два нафтопереробні заводи, внаслідок яких було серйозно пошкоджено Сизранський НПЗ.

Крім того, атаки на російські НПЗ завдали країні серйозної шкоди . Було пошкоджено до 12% нафтопереробних потужностей у Росії. Крім того, атаки на російські НПЗ спричинили зростання цін на нафту.

СБУ
ЗСУ
НПЗ
обстріли
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство