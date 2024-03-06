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СБУ показала тест-драйв первого морского дрона Sea Baby, на который донатили украинцы

6 марта 2024 16:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ показала тест-драйв первого морского дрона Sea Baby, на который донатили украинцы
Морской дрон Sea Baby. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины показала тестирование первого дрона Sea Baby из тех, на которые донатили украинцы. В общей сложности удалось собрать почти 300 миллионов гривен на 35 дронов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 6 марта.

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Пост СБУ. Фото: скриншот

Тест-драйв морского дрона Sea Baby

В СБУ отметили, что дроны были изготовлены благодаря масштабному волонтерскому сбору. Его организовали фандрейзинговая платформа UNITED24 совместно с monobank и Олегом Гороховским, волонтерами Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым. Благодаря украинскому бизнесу, международным донорам и украинцам собрано почти 300 миллионов гривен на 35 морских дронов СБУ.

Сотрудник СБУ и дрон Sea Baby
Сотрудник СБУ и дрон Sea Baby. Фото: СБУ

Первый образец в этой партии, который показала СБУ, получил название "Авдеевка". Дрон отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом. Новый Sea baby усовершенствован и еще более смертоносен для врага. 

"Будущее именно за технологическими подходами в войне. СБУ сегодня пытается быть первой в этом направлении, и это реально удается. В рядах службы мы вырастили уникальных специалистов по морским дронам, чтобы и дальше совершенствовать и масштабировать работу по очистке Черного моря от врага. Наша задача: уничтожать оккупантов и приближать Победу", — отметил глава СБУ Василий Малюк.

Сотрудник СБУ и дрон Sea Baby
Сотрудник СБУ и дрон Sea Baby. Фото: СБУ

Морской дрон "Авдеевка", как и любая модель, пройдет полный цикл морских испытаний. В процессе команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, как Sea Baby.

"Новый "SeaBaby 2024" имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки на более чем тысячу километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться различное вооружение", — рассказал бригадный генерал СБУ "Хантер".

В СБУ напомнили, что именно с помощью морских дронов СБУ подорвала Крымский мост и поразила 11 российских военных кораблей.

Напомним, украинцы за рекордное время собрали почти 300 млн грн на 35 морских дронов СБУ. Сбор 297,5 миллиона гривен на дроны Sea Baby успешно закончился.

Также Служба безопасности Украины использует морской дрон собственного производства Sea Baby для атак по российским объектам. Стало известно, что он не только несет взрывчатку, но и имеет огнеметную систему.

СБУ
война
украинцы
Черное море
Украина
оккупанты
дроны

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