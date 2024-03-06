СБУ показала тест-драйв першого морського дрону Sea Baby, на які донатили українці

Морський дрон Sea Baby. Фото: СБУ

Служба безпеки України показала тестування першого дрону Sea Baby із тих, на які донатили українці. Загалом вдалося зібрати майже 300 мільйонів гривень на 35 дронів.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у середу, 6 березня.

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Допис СБУ. Фото: скриншот

Тест-драйв морського дрона Sea Baby

У СБУ зазначили, що дрони були виготовлені завдяки масштабному волонтерському збору. Його організували фандрейзингова платформа UNITED24 спільно з monobank і Олегом Гороховським, волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим. Завдяки українському бізнесу, міжнародним донорам і українцям зібрано майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів СБУ.

Співробітник СБУ та дрон Sea Baby. Фото: СБУ

Перший зразок у цій партії, який показала СБУ, отримав назву "Авдіївка". Дрон відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом. Новий Sea baby вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога.

"Майбутнє саме за технологічними підходами у війні. СБУ сьогодні намагається бути першою в цьому напрямку, і це реально вдається. У лавах служби ми виростили унікальних фахівців з морських дронів, аби й далі вдосконалювати і масштабувати роботу з очищення Чорного моря від ворога. Наша задача: знищувати окупантів і наближати Перемогу", — зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Співробітник СБУ та дрон Sea Baby. Фото: СБУ

Морський дрон "Авдіївка", як і кожна модель, пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників СБУ буде адаптувати новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є Sea Baby.

"Новий "SeaBaby 2024" має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння", — розповів бригадний генерал СБУ "Хантер".

У СБУ нагадали, що саме за допомогою морських дронів СБУ підірвала Кримський міст і вразила 11 російських військових кораблів.

Нагадаємо, українці за рекордний час зібрали майже 300 млн грн на 35 морських дронів СБУ. Збір 297,5 мільйонів гривень на дрони Sea Baby успішно закінчився.

Також Служба безпеки України використовує морський дрон власного виробництва Sea Baby для атак по російських об'єктах. Стало відомо, що він не тільки несе вибухівку, але й має вогнеметну систему.