СБУ разоблачила коллаборанта, сдавшего россиянам позиции Сил обороны

Служба безопасности Украины. Фото: ssu.gov.ua

Российский разведчик, сообщавший россиянам о расположении Вооруженных сил Украины под Авдеевкой, попал в тюрьму на 12 лет. Суд смягчил приговор, учитывая сотрудничество коллаборанта со следствием.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 13 марта.

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Срок заключения получил очередной информатор российской разведки. Злоумышленник отслеживал места базирования Сил обороны вблизи передовой в Донецкой области.

"В зоне его особого внимания была возможна дислокация реактивной и ствольной артиллерии ВСУ в районе Авдеевки", — сообщили в СБУ.

При содействии своего сообщника российские захватчики намеревались осуществить ракетно-дроновую атаку по боевым позициям украинских войск.

Сотрудники СБУ действовали на опережение и задержали злоумышленника летом 2023 года, когда он проводил разведку вблизи объекта Сил обороны.

"Благодаря оперативному реагированию украинской спецслужбы удалось своевременно обезопасить подразделения ВСУ и тем самым сорвать планы агрессора по поводу их огневого поражения", — отметили в спецслужбе.

В поле зрения агрессора предатель попал из-за своей антиукраинской активности в запрещенной соцсети "Одноклассники".

Суд признал злоумышленника виновным в предоставлении вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил российскому информатору 12 лет тюрьмы.

Напомним, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований разоблачили бывшего гауляйтера Балаклеи Харьковской области. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет за решеткой.

Также Служба безопасности Украины задержала российского информатора в Харьковской области. Женщина корректировала ракетные удары по городу Изюм.