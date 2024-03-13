СБУ викрила колаборанта, який здавав росіянам позиції Сил оборони

Служба безпеки України. Фото: ssu.gov.ua

Російський розвідник, який повідомляв росіянам про розташування Збройних сил України під Авдіївкою, потрапив до в'язниці на 12 років. Суд пом'якшив вирок, зважаючи на співпрацю колаборанта зі слідством.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 13 березня.

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Термін ув’язнення отримав черговий інформатор російської розвідки. Зловмисник відстежував місця базування Сил оборони поблизу передової на Донеччині.

"У зоні його особливої уваги була можлива дислокація реактивної та ствольної артилерії ЗСУ в районі Авдіївки", — повідомили в СБУ.

За сприяння свого спільника російські загарбники мали намір здійснити ракетно-дронову атаку по бойових позиціях українських військ.

Співробітники СБУ діяли на випередження і затримали зловмисника влітку 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони.

"Завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно убезпечити підрозділи ЗСУ і тим самим зірвати плани агресора щодо їх вогневого ураження", — зазначили у спецслужбі.

У поле зору агресора зрадник потрапив через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі "Однокласники".

Суд визнав зловмисника винним у наданні збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ.

Беручи до уваги співпрацю зі слідством, суд призначив російському інформатору 12 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань викрили колишнього гауляйтера Балаклії Харківської області. Суд призначив йому покарання у вигляді 14 років за ґратами.

Також Служба безпеки України затримала російську інформаторку в Харківській області. Жінка коригувала ракетні удари по місту Ізюм.