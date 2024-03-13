Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow СБУ викрила колаборанта, який здавав росіянам позиції Сил оборони arrow

СБУ викрила колаборанта, який здавав росіянам позиції Сил оборони

13 березня 2024 18:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
СБУ викрила колаборанта, який здавав росіянам позиції Сил оборони
Служба безпеки України. Фото: ssu.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російський розвідник, який повідомляв росіянам про розташування Збройних сил України під Авдіївкою, потрапив до в'язниці на 12 років. Суд пом'якшив вирок, зважаючи на співпрацю колаборанта зі слідством.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 13 березня.

Читайте також:

Колаборант здавав росіянам позиції ЗСУ

Термін ув’язнення отримав черговий інформатор російської розвідки. Зловмисник відстежував місця базування Сил оборони поблизу передової на Донеччині.

"У зоні його особливої уваги була можлива дислокація реактивної та ствольної артилерії ЗСУ в районі Авдіївки", — повідомили в СБУ.

За сприяння свого спільника російські загарбники мали намір здійснити ракетно-дронову атаку по бойових позиціях українських військ.

Співробітники СБУ діяли на випередження і затримали зловмисника влітку 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони.

"Завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно убезпечити підрозділи ЗСУ і тим самим зірвати плани агресора щодо їх вогневого ураження", — зазначили у спецслужбі.

У поле зору агресора зрадник потрапив через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі "Однокласники".

Суд визнав зловмисника винним у наданні збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ.

Беручи до уваги співпрацю зі слідством, суд призначив російському інформатору 12 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань викрили колишнього гауляйтера Балаклії Харківської області. Суд призначив йому покарання у вигляді 14 років за ґратами.

Також Служба безпеки України затримала російську інформаторку в Харківській області. Жінка коригувала ракетні удари по місту Ізюм.

СБУ
війна
ЗСУ
Україна
окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше