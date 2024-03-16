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Селфи с надписью о Путине — мелитопольца обвинили в "призывах к терроризму"

16 марта 2024 06:03
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Селфи с надписью о Путине - мелитопольце обвинили в "призывах к терроризму"
Оккупированный Мелитополь. Фото: Новости.
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области кафиры задержали местного жителя, 27-летнего Александра Плисюка. Его обвиняют в "призывах к терроризму".

Об этом сообщают РосСМИ.

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Задержанный мелитополец. Фото: росСМИ

Оккупанты задержали мелитопольца — что известно

Основанием для возбуждения оккупантами уголовного производства стало опубликованное Плысюком еще в 2017 году селфи на фоне надписи о президенте РФ Владимире Путине.

Журналисты рассказали, что после оккупации части Запорожья уроженец Мелитополя Александр Плисюк остался на малой родине. Теперь оккупанты обвиняют его в "призывах к терроризму" за селфи на фоне надписи на стене "Смерть Путину".

"13 марта против Плисюка возбудили уголовное дело по статье о "публичных призывах к террористической деятельности" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) — таким "призывом" полицейские из центра противодействия экстремизму и ФСБ по Запорожской области считают его селфи на фоне надписи" Смерть Путину "на украинском языке", — пишет издание.

СМИ уточняет: упомянутое фото мелитополец опубликовал в 2017 году. С 2019 года страница в заблокированной в Украине российской соцсети VK не обновлялась.

При этом к моменту начала "дела" Александр Плисюк, по данным СМИ, уже находился под арестом. Задержан мужчина оккупанты под предлогом административной статьи о нарушении режима военного положения (ч.1 ст. 20.5.1 КоАП РФ).

"По какой именно причине его задержали с самого начала - неизвестно", — добавляют российские журналисты.

Напомним, в Одесской области задержали предательницу, которая из-за соцсети поддерживала коммуникацию с кадровым сотрудником разведцентра российского ГРУ. За совершенное ей грозит пожизненное заключение.

Также мы писали, что в Николаевской области задержали женщину, которая сотрудничала с коллаборанткой Монтян. Предательница в соцсети распространяла сообщения о войне в Украине, в которых всячески оправдывала действия страны-террористки.

террористы
оккупанты
Мелитополь

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