Селфі з написом про Путіна — мелітопольця звинуватили у "закликах до тероризму"

Окупований Мелітополь. Фото: Новини.Live

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти затримали місцевого жителя, 27-річного Олександра Плисюка. Його звинувачують у "закликах до тероризму".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Затриманий мелітополець. Фото: росЗМІ

Окупанти затримали мелітопольця — що відомо

Підставою для відкриття окупантами кримінального провадження стало опубліковане Плисюком ще 2017 року селфі на тлі напису про президента РФ Володимира Путіна.

Журналісти розповіли, що після окупації частини Запоріжжя уродженець Мелітополя Олександр Плисюк залишився на малій батьківщині. Тепер окупанти звинувачують його у "закликах до тероризму" за селфі на тлі напису на стіні "Смерть Путіну".

"13 березня проти Плисюка порушили кримінальну справу за статтею про "публічні заклики до терористичної діяльності" (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ) — таким "закликом" поліцейські з центру протидії екстремізму та ФСБ по Запорізькій області вважають його селфі на тлі напису "Смерть Путіну" українською мовою", — пише видання.

ЗМІ уточнює: згадане фото мелітополець опублікував у 2017 році. З 2019 року його сторінка у заблокованій в Україні російській соцмережі VK не оновлювалася.

При цьому на момент започаткування "справи" Олександр Плисюк, за даними ЗМІ, вже перебував під арештом. Затримали чоловіка окупанти під приводом адміністративної статті про порушення режиму воєнного стану (ч.1 ст. 20.5.1 КпАП РФ).

"З якої саме причини його затримали відпочатку — невідомо", — додають російські журналісти.

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