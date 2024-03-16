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Селфі з написом про Путіна — мелітопольця звинуватили у "закликах до тероризму"

16 березня 2024 06:03
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Селфі з написом про Путіна - мелітопольця звинуватили у "закликах до тероризму"
Окупований Мелітополь. Фото: Новини.Live
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти затримали місцевого жителя, 27-річного Олександра Плисюка. Його звинувачують у "закликах до тероризму".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Затриманий мелітополець. Фото: росЗМІ

Окупанти затримали мелітопольця — що відомо

Підставою для відкриття окупантами кримінального провадження стало опубліковане Плисюком ще 2017 року селфі на тлі напису про президента РФ Володимира Путіна. 

Журналісти розповіли, що після окупації частини Запоріжжя уродженець Мелітополя Олександр Плисюк залишився на малій батьківщині. Тепер окупанти звинувачують його у "закликах до тероризму" за селфі на тлі напису на стіні "Смерть Путіну".

"13 березня проти Плисюка порушили кримінальну справу за статтею про "публічні заклики до терористичної діяльності" (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ) — таким "закликом" поліцейські з центру протидії екстремізму та ФСБ по Запорізькій області вважають його селфі на тлі напису "Смерть Путіну" українською мовою", — пише видання.

ЗМІ уточнює: згадане фото мелітополець опублікував у 2017 році. З 2019 року його сторінка у заблокованій в Україні російській соцмережі VK не оновлювалася.

При цьому на момент започаткування "справи" Олександр Плисюк, за даними ЗМІ, вже перебував під арештом. Затримали чоловіка окупанти під приводом адміністративної статті про порушення режиму воєнного стану (ч.1 ст. 20.5.1 КпАП РФ).

"З якої саме причини його затримали відпочатку — невідомо", — додають російські журналісти.

Нагадаємо, на Одещині затримали зрадницю, яка через соцмережу підтримувала комунікацію з кадровим співробітником розвідцентру російського ГРУ. За скоєне  їй загрожує довічне ув’язнення.

Також ми писали, що на Миколаївщині затримали жінку, яка співпрацювала з колаборанткою Монтян. Зрадниця у соцмережі поширювала дописи про війну в Україні, в яких всіляко виправдовувала дії країни-терористки.

терористи
окупанти
Мелітополь

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