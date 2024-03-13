Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Село в РФ перешло под контроль бойцов из "Легиона России" и РДК arrow

Село в РФ перешло под контроль бойцов из "Легиона России" и РДК

13 марта 2024 10:22
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Село в РФ перешло под контроль бойцов из "Легиона России" и РДК
Легион "Свобода России" на территории РФ. Фото: Легион "Свобода России" / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Добровольцы Легиона "Свобода России" продолжили рейд на территорию РФ . Сообщается об уничтожении одного из пунктов управления ВС России.

Об этом сообщает Легион "Свобода России" .

Читайте также:

Ситуация в Курской области

Добровольцы опубликовали видео, где сообщают о частичном освобождении поселка Теткино в Курской области.

"Улицы сильно продвигаются и дальше нас ожидает участковый, с которым нужно пообщаться. И местные жители с которыми нужно пообщаться", — рассказывают на видео добровольцы легиона "Апостол" и "Домовой".

 

В то же время, легион "Свобода России" проинформировал об уничтожении одного из пунктов управления ВС РФ.

Напомним, что в российском Белгороде дрон атаковал здание ФСБ . В результате взрыва был поврежден фасад и выбиты окна, без пострадавших.

Также мы писали о том, что в России готовятся к новому прорыву на границе в преддверии выборов.

граница
добровольцы
Легіон "Свобода Росії"
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса