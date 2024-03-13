Село в РФ перешло под контроль бойцов из "Легиона России" и РДК

Легион "Свобода России" на территории РФ. Фото: Легион "Свобода России" / Telegram

Добровольцы Легиона "Свобода России" продолжили рейд на территорию РФ . Сообщается об уничтожении одного из пунктов управления ВС России.

Об этом сообщает Легион "Свобода России" .

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Добровольцы опубликовали видео, где сообщают о частичном освобождении поселка Теткино в Курской области.

"Улицы сильно продвигаются и дальше нас ожидает участковый, с которым нужно пообщаться. И местные жители с которыми нужно пообщаться", — рассказывают на видео добровольцы легиона "Апостол" и "Домовой".

В то же время, легион "Свобода России" проинформировал об уничтожении одного из пунктов управления ВС РФ.

Напомним, что в российском Белгороде дрон атаковал здание ФСБ . В результате взрыва был поврежден фасад и выбиты окна, без пострадавших.

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