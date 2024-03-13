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Село в РФ перейшло під контроль бійців з "Легіону Росії" та РДК

13 березня 2024 10:22
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Село в РФ перейшло під контроль бійців з "Легіону Росії" та РДК
Легіон “Свобода Росії” в території РФ. Фото: Легіон “Свобода Росії” / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Добровольці Легіону "Свобода Росії" продовжили рейд на територію РФ. Повідомляється про знищення одного з пунктів управління ЗС Росії. 

Про це повідомляє Легіон "Свобода Росії"

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Ситуація у Курській області

Добровольці опублікували відео де повідомляють про часткове звільнення селища Тьоткіно в Курській області.

"Вулиці сильно прострюлюються і далі нас очікує дільничний, з яким треба поспылкуватись. І місцеві жителі з якими треба поспілкуватись", — розповідають на відео добровольці легіону "Апостол" та "Домовой". 

 

Водночас легіон "Свобода Росії" поінформував про знищення одного з пунктів управління ЗС РФ.

Нагадаємо, що у російському Бєлгороді дрон атакував будівлю ФСБ. Внаслідок вибуху був пошкоджений фасад та вибиті вікна, без постраждалих. 

Також ми писали про те, що у Росії готуються до нового прориву на кордоні напередодні виборів. 

кордон
добровольці
Легіон "Свобода Росії"
Росія

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