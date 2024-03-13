Село в РФ перейшло під контроль бійців з "Легіону Росії" та РДК
Добровольці Легіону "Свобода Росії" продовжили рейд на територію РФ. Повідомляється про знищення одного з пунктів управління ЗС Росії.
Про це повідомляє Легіон "Свобода Росії".
Ситуація у Курській області
Добровольці опублікували відео де повідомляють про часткове звільнення селища Тьоткіно в Курській області.
"Вулиці сильно прострюлюються і далі нас очікує дільничний, з яким треба поспылкуватись. І місцеві жителі з якими треба поспілкуватись", — розповідають на відео добровольці легіону "Апостол" та "Домовой".
Водночас легіон "Свобода Росії" поінформував про знищення одного з пунктів управління ЗС РФ.
Нагадаємо, що у російському Бєлгороді дрон атакував будівлю ФСБ. Внаслідок вибуху був пошкоджений фасад та вибиті вікна, без постраждалих.
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