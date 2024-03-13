Село в РФ перейшло під контроль бійців з "Легіону Росії" та РДК

Легіон “Свобода Росії” в території РФ. Фото: Легіон “Свобода Росії” / Telegram

Добровольці Легіону "Свобода Росії" продовжили рейд на територію РФ. Повідомляється про знищення одного з пунктів управління ЗС Росії.

Про це повідомляє Легіон "Свобода Росії".

Читайте також:

Ситуація у Курській області

Добровольці опублікували відео де повідомляють про часткове звільнення селища Тьоткіно в Курській області.

"Вулиці сильно прострюлюються і далі нас очікує дільничний, з яким треба поспылкуватись. І місцеві жителі з якими треба поспілкуватись", — розповідають на відео добровольці легіону "Апостол" та "Домовой".

Водночас легіон "Свобода Росії" поінформував про знищення одного з пунктів управління ЗС РФ.

Нагадаємо, що у російському Бєлгороді дрон атакував будівлю ФСБ. Внаслідок вибуху був пошкоджений фасад та вибиті вікна, без постраждалих.

Також ми писали про те, що у Росії готуються до нового прориву на кордоні напередодні виборів.