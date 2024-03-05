Сергей Котов, уничтоженный ГУР российский корабль, цена, детали атаки

Корвет проекта 21260 "Сергей Котов" к затоплению. Фото: росСМИ

Спецподразделение Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины нанес очередной удар по Черноморскому флоту России. Что известно о затопленном морскими дронами корвете "Сергей Котов", и какую еще технику потеряли оккупанты после украинской атаки — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Что известно о проекте 21260

Одной из угроз для мирных украинских городов есть ракетные обстрелы, во время которых российский оккупационный контингент использует крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Эти ракеты базируются на кораблях Черноморского флота страны-агрессора. В частности, на корветах проекта 22160, один из которых в ночь с 4 на 5 марта 2024 благодаря украинской Group 13 вошел в историю нынешней войны.

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Этот проект, проект патрульных кораблей (также их еще называют корветами) с управляемым ракетным вооружением, является одним из новейших в истории военно-морских сил Российской Федерации. Первый корабль серии, корвет "Василий Быков", был заложен в год начала нынешней российско-украинской войны, в 2014 году. На воду его спустили в августе 2017 года, а частью Черноморского флота РФ он стал в декабре 2018 года.

Всего россияне успели построить четыре таких патрульных корабля, по имеющейся информации, строится еще два — один из них под названием "Виктор Великий" якобы должны спустить на воду уже в текущем году. Но пока оккупанты могли рассчитывать всего на четыре корвета.

Санкции и цены

Проект 21260 — это тот случай, когда западные санкции действительно сработали. Так как первоначально на корветы планировали поставить 20-цилиндровые V-образные дизель-редукторные двигатели производства немецкой компании MTU Friedrichshafen GmbH. Но ограничения со стороны Запада привели к тому, что ни эти агрегаты, ни некоторые другие страна-агрессор не получила.

Поэтому на "Сергее Котове", как и на трех других патрульных кораблях, установили российские 16-цилиндровые двигатели "Коломенского завода". Что уже сказалось на ходовых качествах корветов. Кроме того, критики этого проекта отмечали проблемы с размещением модульного оружия (такого, как "Калибры"), при том, что собственное вооружение кораблей достаточно слабо.

А скоростные качества корветов проекта 21260 эксперты оценивали настолько низко, что даже бронепалубный крейсер "Боярин" (времен русско-японской войны 1904-05 годов) считался быстрее этой современной техники. Поэтому возник вопрос к логичности расходов 65 миллионов долларов США — а именно столько стоит, по предварительным данным, один такой корвет.

Впрочем, возможность размещения крылатых ракет "Калибр" все-таки была для командования оккупационной армии серьезным преимуществом, так что все четыре патрульных корабля этой серии поступили именно в пользование Черноморского флота страны-агрессора.

Атаки на корветы

Что же было дальше? А дальше эти корветы выполняли две основные функции. Во-первых, как уже было сказано работали носителями "Калибров", которые периодически долетали либо в украинские города, либо в ракеты украинских систем ПВО (чем дальше, тем чаще случалось именно второе, хотя серьезный ущерб тыловой инфраструктуре и гражданскому населению Украины "Калибры" все-таки нанесли).

Во-вторых, они принимали непосредственное участие в боевых операциях. В частности, в битве за остров Змеиный в феврале 2022-го, когда россияне на короткое время сумели захватить эту украинскую территорию (единственную часть Одесской области, где ступала нога оккупанта).

Поэтому рано или поздно корветы проекта 22160 должны стать лакомыми объектами для украинских защитников. Так, еще в августе 2022 года в бухте оккупированного Севастополя был замечен первый корабль этой серии "Василий Быков" с обгоревшим бортом именно со стороны пусковой установки ракет "Калибр". (Этот корабль имел вооружение восемь крылатых ракет.) Эти повреждения якобы были нанесены с берега, реактивной системой залпового огня. Но настоящая охота на корветы 22160 началась тогда, когда ГУР МО получило в свое распоряжение морские дроны.

Морские дроны уничтожили вертолет

В августе 2023 года сами россияне, к тому же не блоггеры-военкоры, а тамошнее министерство обороны, сообщили о том, что сразу два корвета - "Василий Быков" и "Сергей Котов" — были атакованы тремя морскими дронами. Впоследствии появлялась информация об атаках на эти корабли, и подробных достоверных данных о возможных повреждениях на российских корветах не было. До 5 марта 2024 года.

В этот день неподалеку от Керченского пролива морские беспилотники Magura V5, которые использует спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Group 13, нанесли точный удар по патрульному кораблю "Сергей Быков".

Этот корвет новейший из серии. Он вошел в состав Черноморского флота страны-агрессора уже после начала полномасштабной войны, 30 июля 2022 года. И за полтора года своего функционирования в составе российского флота уже несколько раз, по неофициальным данным, подвергался атакам украинских дронов. Очередная стала для него последней. И не только лишь для него.

Речь не о семи ликвидированных членах экипажа (об этом сообщили в ГУР; еще 6 оккупантов были ранены, 52 члена экипажа россиянам удалось эвакуировать). Дело в том, что на борту "Сергея Быкова" находился — и был также уничтожен — корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29. Поэтому можно сказать, что украинские защитники вновь установили уникальное достижение — после уничтожения крылатой ракетой подводной лодки ("Ростов-на-Дону") затопили морским дроном вертолет.

Впрочем, главное уничтожение очередного корабля Черноморского флота. Который постепенно и — об этом уже можно говорить прямо — системно уменьшается в размерах, перестав создавать никакие проблемы украинским судам, курсирующим в направлении Босфора по бывшему зерновому коридору. А теперь украинская разведка взялась за носителей крылатых ракет "Калибр". Так что войну на Черном море россияне окончательно проиграют — и, чтобы не остаться вообще без кораблей, должны бежать в Новороссийск или дальше в Абхазию (и такие планы уже озвучивались в Москве).