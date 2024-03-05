Сергей Котов, знищений ГУР російський корабель, ціна, деталі атаки

Корвет проєкту 21260 "Сергей Котов" до затоплення. Фото: росЗМІ

Спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України завдав чергового удару по Чорноморському флоту Росії. Що відомо про затоплений морськими дронами корвет "Сергей Котов" та яку ще техніку втратили окупанти після української атаки – читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Що відомо про проєкт 21260

Однією із загроз для мирних українських міст є ракетні обстріли, під час яких російський окупаційний контингент використовує крилаті ракети морського базування "Калібр". Ці ракети базуються на кораблях Чорноморського флоту країни-агресора. Зокрема, на корветах проєкту 22160, один із яких у ніч з 4 на 5 березня 2024 року завдяки українській Group 13 увійшов в історію нинішньої війни.

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Цей проєкт, проєкт патрульних кораблів (також їх ще називають корветами) із керованим ракетним озброєнням, є один із найновіших в історії військово-морських сил Російської Федерації. Перший корабель серії, корвет "Василий Быков", був закладений у рік початку нинішньої російсько-української війни, 2014-го. На воду його спустили у серпі 2017 року, а частиною Чорноморського флоту РФ він став у груді 2018-го.

Усього росіяни встигли побудувати чотири такі патрульні кораблі, за наявною інформацією, будується іще два — один із них під назвою "Виктор Великий" нібито мають спустити на воду уже поточного року. Та поки що окупанти могли розраховувати лише на чотири корвети.

Санкції та ціни

Проєкт 21260 — це той випадок, коли західні санкції таки справді спрацювали. Бо ж початково на корвети планували поставити 20-циліндрові V-подібні дизель-редукторні двигуни виробництва німецької компанії MTU Friedrichshafen GmbH. Та обмеження з боку Заходу призвели до того, що ні ці агрегати, ні деякі інші країна-агресор не отримала.

Тому на "Сергее Котове", як і на трьох інших патрульних кораблях, встановили російські 16-циліндрові двигуни "Коломенского завода". Що позначилося на ходових якостях корветів. Крім того, критики цього проєкту зауважували проблеми з розміщенням модульної зброї (такої, як "Калібри"), при тому що власне озброєння кораблів є досить слабким.

А швидкісні якості корветів проєкту 21260 експерти оцінювали настільки низько, що навіть бронепалубний крейсер "Боярин" (часів російсько-японської війни 1904-1905 років) вважався швидшим за цю сучасну техніку. Тож виникли питання до логічності витрат 65 мільйонів доларів США — а саме стільки коштує, за попередніми даними, один такий корвет.

Втім, можливість розміщення крилатих ракет "Калібр" все-таки була для командування окупаційної армії серйозною перевагою, тож усі чотири патрульні кораблі цієї серії надійшли саме у користування Чорноморського флоту країни-агресора.

Атаки на корвети

Що ж було далі? А далі ці корвети виконували дві основні функції. По-перше, як вже було сказано, працювали носіями "Калібрів", які періодично долітали або до українських міст, або до ракет українських систем ППО (що далі, то частіше траплялося саме друге, хоча серйозних збитків тиловій інфраструктурі та цивільному населенню України "Калібри" все-таки завдали).

По-друге, вони брали безпосередню участь у бойових операціях. Зокрема, у битві за острів Зміїний у лютому 2022-го, коли росіяни на короткий час таки зуміли захопити цю українську територію (єдину частину Одеської області, де ступала нога окупанта).

Тож рано чи пізно корвети проєкту 22160 мали стати ласими об’єктами для українських захисників. Так, ще у серпні 2022 року в бухті окупованого Севастополя був помічений перший корабель цієї серії, "Василий Быков", із обгорілим бортом саме з боку пускової установки ракет "Калібр". (Цей корабель мав на озброєнні вісім крилатих ракет.) Ці ушкодження нібито були завдані з берегу реактивною системою залпового вогню. Та справжнє полювання на корвети 22160 розпочалося тоді, коли ГУР МО отримало у своє розпорядження морські дрони.

Морські дрони знищили вертоліт

У серпні 2023 року самі росіяни, до того ж не блогери-воєнкори, а тамтешнє міністерство оборони, повідомили про те, що відразу два корвети – "Василий Быков" та "Сергей Котов" — були атаковані трьома морськими дронами. Згодом також з’являлася інформація про атаки на ці кораблі, та детальних достовірних даних щодо можливих ушкоджень на російських корветах не було. До 5 березня 2024 року.

Цього дня неподалік Керченської протоки морські безпілотники Magura V5, які використовує спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13, завдали влучних ударів по патрульному кораблю "Сергей Быков".

Цей корвет є найновішим із серії. Він увійшов до складу Чорноморського флоту країни-агресора уже після початку повномасштабної війни, 30 липня 2022 року. І за півтора роки свого функціонування у складі російського флоту уже кілька разів, за неофіційними даними, зазнавав атак українських дронів. Чергова стала для нього останньою. І не тільки для нього.

Мова не про сімох ліквідованих членів екіпажу (про це повідомили в ГУР; ще 6 окупантів були поранені, 52 члени екіпажу росіянам вдалося евакуювати). Річ у тім, що на борту "Сергея Быкова" перебував — і був також знищений — корабельний транспортно-бойовий гелікоптер Ка-29. Тож можна сказати, що українські захисники знову встановили унікальне досягнення: після знищення крилатою ракетою підводного човна ("Ростов-на-Дону") затопили морським дроном гвинтокрил.

Втім, головним є знищення чергового корабля Чорноморського флоту. Який поступово і — про це уже можна говорити прямо — системно зменшується у розмірах, переставши створювати жодні проблеми українським суднам, які курсують у напрямку Босфору по колишньому "зерновому коридору". А тепер українська розвідка ще й взялася за носіїв крилатих ракет "Калібр". Тож війну на Чорному морі росіяни остаточно програють — і, аби не залишитися взагалі без кораблів, мусять утікати до Новоросійська чи й далі, в Абхазію (і такі плани уже озвучувалися в Москві).