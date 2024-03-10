"Шахеды" в Киевской области — воздушная тревога распространяется по стране

Беспилотник в воздухе. Фото: Александр Гусев / Pacific Presspicture alliance

Воздушная тревога в Украине сейчас 10 марта распространилась на ряд областей. Под угрозой ударных беспилотников Киевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская и другие. Вражеские цели направляются в сторону севера.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины .

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Воздушная тревога сейчас 10 марта

Военные утверждают, что удалось зафиксировать группы "шахедов" на границе Одесской и Николаевской областей, а также севере Николаевской и Черкасской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем "покраснели" следующие области:

Киевская,

Черкасская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Херсонская,

Николаевская,

Одесская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:46. По информации паблика "Николаевский Ванеек", враждебные цели заметили в следующих областях:

Киевской - направляются на запад;

Одесской - в сторону Винницкой;

в Кировоградской - в Черкасскую.

Есть новые дроны в Криворожском районе.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванеек"

Обновлено 00:50. Украинские защитники предупреждают также о "шахедах" в сторону Кропивницкого и из Днепропетровской области в направлении севера.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога раздается в Винницкой и Харьковской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:15. Воздушные силы предупреждают о новых беспилотниках с юга Николаевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

"Николаевский Ванек" пишет об ударных дронах в сторону столицы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванеек"

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