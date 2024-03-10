"Шахеды" в Киевской области — воздушная тревога распространяется по стране
Воздушная тревога в Украине сейчас 10 марта распространилась на ряд областей. Под угрозой ударных беспилотников Киевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская и другие. Вражеские цели направляются в сторону севера.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины .
Воздушная тревога сейчас 10 марта
Военные утверждают, что удалось зафиксировать группы "шахедов" на границе Одесской и Николаевской областей, а также севере Николаевской и Черкасской.
Тем временем "покраснели" следующие области:
- Киевская,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Одесская.
Обновлено 00:46. По информации паблика "Николаевский Ванеек", враждебные цели заметили в следующих областях:
- Киевской - направляются на запад;
- Одесской - в сторону Винницкой;
- в Кировоградской - в Черкасскую.
Есть новые дроны в Криворожском районе.
Обновлено 00:50. Украинские защитники предупреждают также о "шахедах" в сторону Кропивницкого и из Днепропетровской области в направлении севера.
Воздушная тревога раздается в Винницкой и Харьковской областях.
Обновлено 01:15. Воздушные силы предупреждают о новых беспилотниках с юга Николаевской области.
"Николаевский Ванек" пишет об ударных дронах в сторону столицы.
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