"Шахеди" на Київщині — повітряна тривога шириться країною

Безпілотник у повітряному просторі. Фото: Олександр Гусєв / Pacific Presspicture alliance

Повітряна тривога в Україні зараз 10 березня поширилась на низку областей. Під загрозою ударних безпілотників Київська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська та інші. Ворожі цілі прямують в бік півночі.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

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Повітряна тривога зараз 10 березня

Військові стверджують, що вдалося зафіксувати групи "шахедів" на межі Одеської та Миколаївської областей, а також на півночі Миколаївської та в Черкаській.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом "почервоніли" такі області:

Київська,

Черкаська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Херсонська,

Миколаївська,

Одеська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:46. За інформацією пабліка "Николаевский Ванеек", ворожі цілі помітили в таких областях:

Київській — прямують на захід;

Одеській — в бік Вінницької;

в Кіровоградській — до Черкаської.

Також є нові дрони в Криворізькому районі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванеек"

Оновлено 00:50. Українські захисники попереджають також про "шахеди" в бік Кропивницького та з Дніпропетровської області в напрямку півночі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога лунає в Вінницькій та Харківській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:15. Повітряні сили попереджають про нові безпілотники з півдня Миколаївської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Натомість "Николаевский Ванек" пише про ударні дрони в бік столиці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванеек"

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