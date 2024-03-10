"Шахеди" на Київщині — повітряна тривога шириться країною
Повітряна тривога в Україні зараз 10 березня поширилась на низку областей. Під загрозою ударних безпілотників Київська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська та інші. Ворожі цілі прямують в бік півночі.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
Повітряна тривога зараз 10 березня
Військові стверджують, що вдалося зафіксувати групи "шахедів" на межі Одеської та Миколаївської областей, а також на півночі Миколаївської та в Черкаській.
Тим часом "почервоніли" такі області:
- Київська,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Херсонська,
- Миколаївська,
- Одеська.
Оновлено 00:46. За інформацією пабліка "Николаевский Ванеек", ворожі цілі помітили в таких областях:
- Київській — прямують на захід;
- Одеській — в бік Вінницької;
- в Кіровоградській — до Черкаської.
Також є нові дрони в Криворізькому районі.
Оновлено 00:50. Українські захисники попереджають також про "шахеди" в бік Кропивницького та з Дніпропетровської області в напрямку півночі.
Повітряна тривога лунає в Вінницькій та Харківській областях.
Оновлено 01:15. Повітряні сили попереджають про нові безпілотники з півдня Миколаївської області.
Натомість "Николаевский Ванек" пише про ударні дрони в бік столиці.
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