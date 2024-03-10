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"Шахеди" на Київщині — повітряна тривога шириться країною

10 березня 2024 00:34
оновлено: 01:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Шахеди" на Київщині — повітряна тривога шириться країною
Безпілотник у повітряному просторі. Фото: Олександр Гусєв / Pacific Presspicture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 10 березня поширилась на низку областей. Під загрозою ударних безпілотників Київська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська та інші. Ворожі цілі прямують в бік півночі.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

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Військові стверджують, що вдалося зафіксувати групи "шахедів" на межі Одеської та Миколаївської областей, а також на півночі Миколаївської та в Черкаській.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом "почервоніли" такі області:

  • Київська,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Херсонська,
  • Миколаївська,
  •  Одеська.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 10 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:46. За інформацією пабліка "Николаевский Ванеек", ворожі цілі помітили в таких областях:

  • Київській — прямують на захід;
  • Одеській — в бік Вінницької;
  • в Кіровоградській — до Черкаської.

Також є нові дрони в Криворізькому районі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванеек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванеек"

Оновлено 00:50. Українські захисники попереджають також про "шахеди" в бік Кропивницького та з Дніпропетровської області в напрямку півночі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога лунає в Вінницькій та Харківській областях.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 10 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:15. Повітряні сили попереджають про нові безпілотники з півдня Миколаївської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Натомість "Николаевский Ванек" пише про ударні дрони в бік столиці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванеек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванеек"

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