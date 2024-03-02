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Силы логистики — чем занимается одна из самых молодых служб ВСУ

2 марта 2024 06:30
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Владимир Мыленко
журналист
Силы логистики ВСУ, история создания, задачи, структура
На территории одного из центров сил логистики ВСУ. Фото: ArmyFM
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами логистики Вооруженных сил Украины. Чем занимается одна из самых молодых служб украинской армии, когда она была создана и на базе каких служб — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Наследие предшественников

Силы логистики Вооруженных сил Украины — относительно молодое формирование в составе украинской армии. Не самое молодое, потому что буквально несколько недель назад в составе ВСУ создали отдельный род войск, Силы беспилотных систем.

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Но если Силы беспилотных систем ВСУ стали реакцией на реалии российско-украинской войны, то есть этот шаг был ответом на актуальные военные запросы настоящего, Силы логистики появились в относительно мирное время, в начале 2019 года.

Этот указ тогдашнего Президента Украины Петра Порошенко, обнародованный весной 2018 года, являлся частью процесса реформирования украинской армии. Речь шла прежде всего об осовременивании Вооруженных сил Украины и о приближении и будущем переводе ВСУ на стандарты Североатлантического альянса.

Что такое Силы логистики ВСУ

Новое формирование в составе украинской армии не появилось на ровном месте. В этой структуре были объединены две уже существующие военные организации. Во-первых, это служба вооружения Вооруженных сил Украины, во-вторых, в Силы логистики вошли все тыловые службы армии.

Таким образом, двумя главными направлениями деятельности командования Сил логистики Украины является обеспечение воинских частей и подразделений ВСУ как боеприпасами, так и всем другим имуществом, оборудованием и, например, продовольственной составляющей.

Поэтому в подчинении Сил логистики находятся, во-первых, все военные арсеналы Украины — в Богдановке, Ичне, Калиновке (где в сентябре 2017 года произошел большой взрыв, спровоцированный диверсантами) и др. Кроме того, логистическое формирование в составе Вооруженных сил Украины руководит базами обновления техники, центрами обеспечения военно-техническим имуществом и автомобильными базами. Это приход бывшего Вооружения ВСУ, вошедший в состав Сил логистики.

Бывшая Служба тыла, также ставшая частью новой структуры, имеет в своем подчинении центры обеспечения горючим, продовольственные склады ВСУ, а также объединенный центр обеспечения, расположенный в городе Одесса.

Отдельной структурой в составе Сил логистики являются автомобильные и дорожные войска, в частности 104-я отдельная автомобильная бригада имени Остафия Дашкевича.

Международное сотрудничество и стандарты НАТО

С самого начала Силы логистики ВСУ начали активно сотрудничать с западными военными организациями, прежде всего со структурами НАТО. Так, в июне 2019 года представители командования Сил логистики приняли участие в логистическом обучении Альянса Capable Logistician 2019.

С 2020 года начался процесс формирования системы логистического обеспечения подразделений ВСУ по стандартам НАТО. Для этого планировалось создать, в частности, две отдельные логистические бригады оперативных командований.

После начала полномасштабной войны именно на Силы логистики ВСУ была возложена главная работа по обеспечению украинской армии техникой, вооружением и боеприпасами, поставляемыми нашему государству западными партнерами по Рамштайн-коалиции.

Силы логистики ВСУ — это та структура, которая занимается различными аспектами обеспечения боевых подразделений Вооруженных сил Украины всем, что нужно для полноценного сопротивления российским агрессорам. И без этих структур, даже при наличии западной военной помощи, организовать бесперебойное функционирование маршрутов поставки оружия и боеприпасов будет очень проблематично.

ВСУ
Украина
армия
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