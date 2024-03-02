Силы логистики ВСУ, история создания, задачи, структура

Силы логистики — чем занимается одна из самых молодых служб ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами логистики Вооруженных сил Украины. Чем занимается одна из самых молодых служб украинской армии, когда она была создана и на базе каких служб — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.
Наследие предшественников
Силы логистики Вооруженных сил Украины — относительно молодое формирование в составе украинской армии. Не самое молодое, потому что буквально несколько недель назад в составе ВСУ создали отдельный род войск, Силы беспилотных систем.
Но если Силы беспилотных систем ВСУ стали реакцией на реалии российско-украинской войны, то есть этот шаг был ответом на актуальные военные запросы настоящего, Силы логистики появились в относительно мирное время, в начале 2019 года.
Этот указ тогдашнего Президента Украины Петра Порошенко, обнародованный весной 2018 года, являлся частью процесса реформирования украинской армии. Речь шла прежде всего об осовременивании Вооруженных сил Украины и о приближении и будущем переводе ВСУ на стандарты Североатлантического альянса.
Что такое Силы логистики ВСУ
Новое формирование в составе украинской армии не появилось на ровном месте. В этой структуре были объединены две уже существующие военные организации. Во-первых, это служба вооружения Вооруженных сил Украины, во-вторых, в Силы логистики вошли все тыловые службы армии.
Таким образом, двумя главными направлениями деятельности командования Сил логистики Украины является обеспечение воинских частей и подразделений ВСУ как боеприпасами, так и всем другим имуществом, оборудованием и, например, продовольственной составляющей.
Поэтому в подчинении Сил логистики находятся, во-первых, все военные арсеналы Украины — в Богдановке, Ичне, Калиновке (где в сентябре 2017 года произошел большой взрыв, спровоцированный диверсантами) и др. Кроме того, логистическое формирование в составе Вооруженных сил Украины руководит базами обновления техники, центрами обеспечения военно-техническим имуществом и автомобильными базами. Это приход бывшего Вооружения ВСУ, вошедший в состав Сил логистики.
Бывшая Служба тыла, также ставшая частью новой структуры, имеет в своем подчинении центры обеспечения горючим, продовольственные склады ВСУ, а также объединенный центр обеспечения, расположенный в городе Одесса.
Отдельной структурой в составе Сил логистики являются автомобильные и дорожные войска, в частности 104-я отдельная автомобильная бригада имени Остафия Дашкевича.
Международное сотрудничество и стандарты НАТО
С самого начала Силы логистики ВСУ начали активно сотрудничать с западными военными организациями, прежде всего со структурами НАТО. Так, в июне 2019 года представители командования Сил логистики приняли участие в логистическом обучении Альянса Capable Logistician 2019.
С 2020 года начался процесс формирования системы логистического обеспечения подразделений ВСУ по стандартам НАТО. Для этого планировалось создать, в частности, две отдельные логистические бригады оперативных командований.
После начала полномасштабной войны именно на Силы логистики ВСУ была возложена главная работа по обеспечению украинской армии техникой, вооружением и боеприпасами, поставляемыми нашему государству западными партнерами по Рамштайн-коалиции.
Силы логистики ВСУ — это та структура, которая занимается различными аспектами обеспечения боевых подразделений Вооруженных сил Украины всем, что нужно для полноценного сопротивления российским агрессорам. И без этих структур, даже при наличии западной военной помощи, организовать бесперебойное функционирование маршрутов поставки оружия и боеприпасов будет очень проблематично.
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