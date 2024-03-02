Сили логістики ЗСУ, історія створення, завдання, структура

На території одного із центрів Сил логістики ЗСУ. Фото: ArmyFM

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики Збройних сил України. Чим займається одна з наймолодших служб української армії, коли була створена і на базі яких служб — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Спадщина попередників

Сили логістики Збройних сил України — це відносно молоде формування у складі української армії. Не наймолодше, бо буквально кілька тижнів тому в складі ЗСУ створили окремий рід військ, Сили безпілотних систем.

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Та якщо Сили безпілотних систем ЗСУ стали реакцією на реалії російсько-української війни, тобто цей крок був відповіддю на актуальні військові запити сьогодення, то Сили логістики з’явилися у відносно мирний час, на початку 2019 року.

Цей указ тодішнього Президента України Петра Порошенка, оприлюднений навесні 2018 року, був частиною процесу реформування української армії. Йшлося перш за все про осучаснення Збройних сил України та про наближення і майбутнє переведення ЗСУ на стандарти Північноатлантичного альянсу.

Що таке Сили логістики ЗСУ

Нове формування у складі української армії не з’явилося на рівному місці. У цій структурі були об’єднані дві уже наявні військові організації. По-перше, це служба озброєння Збройних сил України, по-друге, до Сил логістики увійшли усі тилові служби армії.

Таким чином, двома головними напрямками діяльності командування Сил логістики України є забезпечення військових частин та підрозділів ЗСУ як боєприпасами, так і усім іншим майном, обладнанням та, наприклад, продовольчою складовою.

Тож у підпорядкуванні Сил логістики перебувають, по-перше, усі військові арсенали України — в Богданівці, Ічні, Калинівці (де у вересні 2017 року стався великий вибух, спровокований диверсантами) тощо. Крім того, логістичне формування у складі Збройних сил України керує базами відновлення техніки, центрами забезпечення військово-технічним майном та автомобільними базами. Це парафія колишнього Озброєння ЗСУ, яке увійшло до складу Сил логістики.

Колишня Служба тилу, яка також стала частиною нової структури, має у своєму підпорядкуванні центри забезпечення пальним, продовольчі склади ЗСУ, а також об’єднаний центр забезпечення, який розташований у місті Одеса.

Окремою структурою у складі Сил логістики є автомобільні та дорожні війська, зокрема 104-та окрема автомобільна бригада імені Остафія Дашкевича.

Міжнародна співпраця і стандарти НАТО

Від самого свого початку Сили логістики ЗСУ почали активно співпрацювати із західними військовими організаціями, перш за все зі структурами НАТО. Так, у червні 2019-го представники командування Сил логістики взяли участь у логістичному навчанні Альянсу Capable Logistician 2019.

А з 2020 року розпочався процес формування системи логістичного забезпечення підрозділів ЗСУ за стандартами НАТО. Для цього планували створити, зокрема, дві окремі логістичні бригади оперативних командувань.

Після початку повномасштабної війни саме на Сили логістики ЗСУ була покладена головна робота із забезпечення української армії технікою, озброєнням та боєприпасами, які постачають нашій державі західні партнери по Рамштайн-коаліції.

Тож Сили логістики ЗСУ — це та структура, яка займається різноманітними аспектами забезпечення бойових підрозділів Збройних сил України усім, що потрібно для повноцінного опору російським агресорам. І без цих структур, навіть за наявності західної військової допомоги, організувати безперебійне функціонування маршрутів постачання зброї та боєприпасів буде дуже проблематичним.