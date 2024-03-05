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Сырский провел разговор с министром обороны США Остином

5 марта 2024 08:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сырский провел разговор с министром обороны США Остином
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и Министр обороны Украины Рустем Умеров во вторник, 5 марта, провели телефонный разговор с главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином. Они побеседовали о ситуации на фронте.

Об этом сообщил Александр Сырский в Telegram.

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"Еще один важный разговор — с Министром обороны США Ллойдом Остином", — сказал Сырский.

Он подчеркнул, что вместе с Умеровым проинформировали Остина о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения в важнейших направлениях.

По словам Главнокомандующего, между странами продолжается совместная работа по обеспечению потребностей ВСУ и наращиванию возможностей украинской армии. 

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Скриншот сообщения Сырского в Telegram

Напомним, 4 марта Сырский и Умеров провели телефонный разговор с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом Энтони Радакином. Стороны обсудили ситуацию на фронте и производство дронов на 200 млн долларов, выделенных Великобританией.

Также мы писали, что Главнокомандующий и Министр обороны обсудили усиление ПВО с Командующим силами НАТО в Европе.

США
Ллойд Остин
война в Украине
Александр Сырский
Умеров
фронт

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