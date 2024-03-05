Сирський провів розмову з міністром оборони США Остіном

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та Міністр оборони України Рустем Умєров у вівторок, 5 березня, провели телефонну розмову з очільником американського оборонного відомства Ллойдом Остіном. Вони поговорили про ситуацію на фронті.

Про це повідомив Олександр Сирський у Telegram.

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Розмова Сирського з Остіном 5 березня

"Ще одна важлива розмова — з Міністром оборони США Ллойдом Остіном", — сказав Сирський.

Він наголосив, що разом з Умєровим поінформували Остіна про поточну ситуацію на фронті та обговорили зміни на найважливіших напрямках.

За словами Головнокомандувача, між країнами триває спільна робота над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням можливостей української армії.

Скриншот допису Сирського в Telegram

Нагадаємо, 4 березня Сирський та Умєров провели телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил адміралом Ентоні Радакіном. Сторони обговорили ситуацію на фронті та виробництво дронів на 200 млн доларів, виділених Великою Британією.

Також ми писали, що Головнокомандувач та міністр оборони обговорили посилення ППО з Командувачем сил НАТО у Європі.