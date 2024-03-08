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Сколько женщин служат в рядах ВСУ — исследование

8 марта 2024 12:38
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Сколько женщин служат в рядах ВСУ — исследование
Военная Оксана Рубаняк на фронте. Фото: instagram/oksana.rubaniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В рядах Вооруженных сил Украины служит более 45 тысяч женщин-военных. Это на 2 108 человек больше, чем в октябре 2023 года.

Об этом сообщил Military Media Center в Telegram в пятницу, 8 марта.

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Согласно подсчетам центра, численность женщин в Вооруженных силах Украины продолжает увеличиваться. Так, по состоянию на январь 2024 года в украинской армии служит 45 587 военнослужащих. Это на 2 108 человек больше, чем в октябре 2023 года.

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Численность женщин в ВСУ. Фото: t.me/militarymediacenter

Из них 13 487 имеют статус участника боевых действий. Еще 4 000 из них находятся в зоне боевых действий.

В целом, количество женщин в украинской армии с 2014-го по 2024 год увеличилось более чем на 29 тысяч.

Напомним, из-за того, что большое количество украинцев уехало за границу, а мужчин мобилизовали, в Украине возник дефицит специалистов. Однако предприятия нашли выход из ситуации, привлекая к "традиционно мужской" работе женщин. Чтобы получить соответствующую профессию, украинки проходят специальное обучение.

Также мы писали, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новых возможностях, которые станут доступными для женщин в семи регионах страны. Речь идет о новой бесплатной программе обучения, благодаря которой можно повысить свои профессиональные навыки.

ВСУ
женщины
военные
война в Украине

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