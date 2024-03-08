Скільки жінок служать у лавах ЗСУ — дослідження

Військова Оксана Рубаняк на фронті. Фото: instagram/oksana.rubaniak

Наразі в лавах Збройних сил України служать понад 45 тисяч жінок-військових. Це на 2 108 осіб більше, ніж у жовтні 2023 року.

Про це повідомив Military Media Center у Telegram в п'ятницю, 8 березня.

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Згідно з підрахунками центру, кількість жінок в Збройних силах України продовжує збільшуватися. Так, станом на січень 2024 року в українській армії служать 45 587 військовослужбовиць. Це на 2 108 осіб більше, ніж у жовтні 2023 року.

Чисельність жінок в ЗСУ. Фото: t.me/militarymediacenter

З них 13 487 мають статус учасника бойових дій. Ще 4 000 з них перебувають у зоні бойових дій.

Загалом, кількість жінок в українській армії з 2014-го до 2024 року збільшилась на понад 29 тисяч.

Нагадаємо, через те, що велика кількість українців виїхала за кордон, а чоловіків мобілізували, в Україні виник дефіцит фахівців. Однак підприємства знайшли вихід із ситуації, залучаючи до "традиційно чоловічої" роботи жінок. Щоб здобути відповідний фах, українки проходять спеціальне навчання.

Також ми писали, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нові можливості, які стануть доступними для жінок у семи регіонах країни. Йдеться про нову безплатну програму навчання, завдяки їй можна підвищити свої професійні навички.