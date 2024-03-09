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США готовились к ядерному удару России по Украине, — СМИ

9 марта 2024 16:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США готовились к ядерному удару России по Украине, — СМИ
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В конце 2022 года Соединенные Штаты Америки активно готовились к возможному ядерному удару РФ по Украине. Оценка риска базировалась не только на одном факторе, а на комплексном анализе, включая новые разведывательные данные.

Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на чиновников в субботу, 9 марта.

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Подготовка США к ядерному удару РФ по Украине

С августа по октябрь 2022 года в Совете национальной безопасности США проводились заседания для разработки планов действий в случае чрезвычайных ситуаций. Предполагалось, что Россия могла бы рассматривать ядерный удар как средство сдерживания потерь на оккупированной территории Украины и как ответ на любое потенциальное нападение.

Потенциальная утрата Херсона считалась "триггером" для возможного применения ядерного оружия Россией. Сведения о дискуссиях российских официальных лиц о ядерном ударе были получены западными спецслужбами.

Доступ США к разведданным РФ

США имели доступ к внутренним коммуникациям России, что подтверждалось ранее. В преддверии вторжения в Украину США перехватили коммуникации российского военного командования, что подтвердило вероятность вторжения.

"В отличие от стратегического ядерного оружия, способного уничтожать целые города, тактическое или боевое ядерное оружие достаточно мало, чтобы его можно было перемещать бесшумно", — пишет CNN.

Напомним, российские оккупанты уже проработали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с Китаем. Критерии для удара оказались шире, чем когда-либо.

Ранее российский диктатор Владимир Путин совершил полет на ядерном бомбардировщике в Татарстане. После полета руководство авиазавода в Казани продемонстрировало ему четыре Ту-160М в ангаре. 

США
владимир путин
Украина
ядерное оружие
война в Украине
ядерная война

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