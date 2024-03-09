США готувалися до ядерного удару Росії по Україні, — ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Наприкінці 2022 року Сполучені Штати Америки активно готувалися до можливого ядерного удару РФ по Україні. Оцінка ризику базувалася не тільки на одному факторі, а й на комплексному аналізі, включаючи нові розвідувальні дані.

Про це повідомило видання CNN із посиланням на чиновників у суботу, 9 березня.

Читайте також:

Підготовка США до ядерного удару РФ по Україні

З серпня до жовтня 2022 року в Раді національної безпеки США проводилися засідання для розробки планів дій у разі надзвичайних ситуацій. Припускалося, що Росія могла розглядати ядерний удар як засіб стримування втрат на окупованій території України та як відповідь на будь-який потенційний напад.

Потенційна втрата Херсона вважалася тригером для можливого застосування ядерної зброї Росією. Відомості про дискусії російських офіційних осіб про ядерний удар було отримано західними спецслужбами.

Доступ США до розвідданих РФ

США мали доступом до внутрішніх комунікацій Росії, що підтверджувалося раніше. Напередодні вторгнення в Україну США перехопили комунікації російського військового командування, що підтвердило можливість вторгнення.

"На відміну від стратегічної ядерної зброї, здатної знищувати цілі міста, тактичну або бойову ядерну зброю досить мало, щоб її можна було переміщати безшумно", — пише CNN.

Нагадаємо, російські окупанти вже опрацювали застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з Китаєм. Критерії для удару виявилися ширшими, ніж будь-коли.

Раніше російський диктатор Володимир Путін здійснив політ на ядерному бомбардувальнику в Татарстані. Після польоту керівництво авіазаводу в Казані продемонструвало йому чотири Ту-160М в ангарі.