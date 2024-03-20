Помощь Украине - США ищут новую военную технику для Украины в странах Южной Америки

США ищут новую военную технику для Украины в странах Южной Америки
Девять стран в Южной Америке владеют российской военной техникой. Теперь ее ищут США, чтобы передать Украине.
Об этом заявила глава Южного командования США Лора Ричардсон.
Где США ищут военную технику для Украины
Ричардсон не уточнила страны, имеющие российскую военную технику.
Однако она отметила, что США предлагают обменять это оборудование для использования в Украине и заменить его американским оборудованием, которое намного лучше, чем оборудование российского производства.
Предварительно речь идет о таких странах, как Аргентина, Гайана, Венесуэла и Гаити. Также есть информация, что Уругвай, Эквадор, Куба и Никарагуа имеют в своих Вооруженных силах советскую технику.
Напомним, 19 марта в Германии состоялось 20 заседание "Рамштайна". Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги заседания.
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