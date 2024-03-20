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США ищут новую военную технику для Украины в странах Южной Америки

20 марта 2024 00:58
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Помощь Украине - США ищут новую военную технику для Украины в странах Южной Америки
Глава Южного командования США Лора Ричардсон. Фото: Википедия
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Девять стран в Южной Америке владеют российской военной техникой. Теперь ее ищут США, чтобы передать Украине.

Об этом заявила глава Южного командования США Лора Ричардсон.

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Ричардсон не уточнила страны, имеющие российскую военную технику.

Однако она отметила, что США предлагают обменять это оборудование для использования в Украине и заменить его американским оборудованием, которое намного лучше, чем оборудование российского производства.

Предварительно речь идет о таких странах, как Аргентина, Гайана, Венесуэла и Гаити. Также есть информация, что Уругвай, Эквадор, Куба и Никарагуа имеют в своих Вооруженных силах советскую технику.

Напомним, 19 марта в Германии состоялось 20 заседание "Рамштайна". Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги заседания.

Также мы писали, что Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый транш для Киева.

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