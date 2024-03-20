Допомога Україні - США шукають нову військову техніку для України в країнах Південної Америки

Глава Південного командування США Лора Річардсон. Фото: Вікіпедія

Дев'ять країн у Південній Америці володіють російською військовою технікою. Наразі її шукають США, аби передати Україні.

Про це заявила глава Південного командування США Лора Річардсон.

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Річардсон не уточнила країни, які мають російську військову техніку.

Проте вона зазначила, що США пропонують обміняти це обладнання для використання в Україні та замінити його на американське обладнання, яке набагато краще, ніж обладнання російського виробництва.

Попередньо, йдеться про такі країни, як Аргентина, Гаяна, Венесуела та Гаїті. Також є інформація про те, що Уругвай, Еквадор, Куба та Нікарагуа мають у своїх Збройних силах радянську техніку.

Нагадаємо, 19 березня у Німеччині відбулося 20 засідання "Рамштайну". Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки засідання.

Також ми писали, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий транш для Києва.