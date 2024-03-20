Допомога Україні - США шукають нову військову техніку для України в країнах Південної Америки

США шукають нову військову техніку для України в країнах Південної Америки
Дев'ять країн у Південній Америці володіють російською військовою технікою. Наразі її шукають США, аби передати Україні.
Про це заявила глава Південного командування США Лора Річардсон.
Де США шукають військову техніку для України
Річардсон не уточнила країни, які мають російську військову техніку.
Проте вона зазначила, що США пропонують обміняти це обладнання для використання в Україні та замінити його на американське обладнання, яке набагато краще, ніж обладнання російського виробництва.
Попередньо, йдеться про такі країни, як Аргентина, Гаяна, Венесуела та Гаїті. Також є інформація про те, що Уругвай, Еквадор, Куба та Нікарагуа мають у своїх Збройних силах радянську техніку.
Нагадаємо, 19 березня у Німеччині відбулося 20 засідання "Рамштайну". Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки засідання.
Також ми писали, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий транш для Києва.
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