Стало известно, когда снаряды, закупленные за пределами ЕС, попадут в Украину

Украинские военные со снарядами. Фото: DW

Артиллерийские снаряды, закупленные за пределами Европейского Союза по инициативе Чехии, могут доставить в Украину уже в июне. Пока не известно, какая именно страна предоставит Украине боеприпасы.

Об этом сообщил советник чешского премьера по национальной безопасности Томаш Пояр, сообщает Euractiv.

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Украина получит боеприпасы

"Обещанные деньги должны поступить и контракты должны быть заключены. Когда контракт будут заключен, нужно несколько недель, чтобы доставить боеприпасы в Украину. С июня поставки могут начаться", — отметил Пояр.

Министр не уточнил страну происхождения снарядов. По его словам, боеприпасы ищут во всем мире, "везде, где они доступны по разумной цене и разумному качеству".

Координаторы чешской инициативы опасаются, что Россия попытается сорвать поставки боеприпасов в Украину, поэтому пытаются засекретить все остальные детали.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров выступил на открытии Коалиции артиллерии в Париже. Он заявил, что усиление артиллерийского потенциала — одна из наших ключевых потребностей, чтобы выиграть эту войну.

Швеция увеличит производство артиллерийских 155 мм боеприпасов для Украины. К тому же страна строит новые субмарины, чтобы сдерживать Россию.