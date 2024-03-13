Стало відомо, коли снаряди, закуплені за межами ЄС, потраплять до України

Українські військові зі снарядами. Фото: DW

Артилерійські снаряди, які закупили за межами Європейського Союзу за ініціативи Чехії, можуть доставити в Україну вже в червні. Наразі невідомо, яка саме країна надасть Україні боєприпаси.

Про це повідомив радник чеського прем'єра з питань національної безпеки Томаш Пояр, повідомляє Euractiv.

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"Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт укладуть, потрібно кілька тижнів, щоб доставити боєприпаси до України. З червня постачання можуть розпочатися", — зазначив Пояр.

Міністр не уточнив країну походження снарядів. За його словами, боєприпаси шукають у всьому світі, "скрізь, де вони доступні за розумною ціною та розумною якістю".

Координатори чеської ініціативи побоюються, що Росія спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому намагаються засекретити всі інші деталі.

Раніше ми повідомляли, що міністр оборони України Рустем Умєров виступив на відкритті Коаліції артилерії в Парижі. Він заявив, що посилення артилерійського потенціалу є однією з наших ключових потреб, щоб виграти цю війну.

Швеція збільшить виробництво артилерійських 155-мм боєприпасів для України. До того ж, країна будує нові субмарини, щоб стримувати Росію.