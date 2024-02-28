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Стало известно, сколько бойцов "Азова" находятся в российском плену

28 февраля 2024 06:10
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Сколько бойцов "Азова" находятся в плену
Заместитель председателя Ассоциации семей защитников "Азовстали" Юлия Федосюк. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Заместитель главы Ассоциации семей защитников "Азовстали" Юлия Федосюк заявила, что в настоящее время в российском плену находится 1700 воинов Мариупольского гарнизона. Среди них — 900 бойцов "Азова".

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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"Их вообще не отпускают последние более полугода. В мае 2023 года был большой и последний обмен пленными, когда среди защитников были "азовцы".

Я думаю, что "Азов" — очень символическая вещь для РФ. Он был такой целью еще в 2014 году, когда российская пропагадистская машина его атаковала с разных сторон. Это особое подразделение мотивированных добровольцев, людей, с которыми Россия не может договориться, не может их сломать. Мы видели это в Мариуполе. И, конечно, цена в таких обменах очень высокая", — сказала Федосюк.

Она добавила, что в РФ понимают, что украинцы обожают "Азов" и оккупанты могут просить в обмен на них своих лучших военных.

Федосюк говорит, что именно митинги в поддержку бойцов способствуют их возвращению домой. Поэтому она призвала приобщаться к этому делу всех небезразличных.

Напомним, в Киеве прошла мирная акция у стен Киевской городской государственной администрации в поддержку Вооруженных сил. Они требуют 20% из бюджета столицы выделять на нужды армии.

Ранее в Киеве прошла акция протеста в поддержку пленных азовцев. На митинг вышли родственники украинских защитников.

пленные
полк "Азов"
война в Украине
воины

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